西班牙女子隊大巴上開玩笑片段流出　足總主席向FIFA提交影片自辯

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）嘴對嘴強吻世界盃冠軍成員艾莫素（Jenni Hermoso）事件再有新進展。

據西班牙媒體El Español獲得的一條流出影片，艾莫素以接吻一事開玩笑，隊友更笑着起哄「接吻！接吻！」該媒體稱魯比爾斯已將這條影片提交至國際足協（FIFA）為自己辯護。



在世界盃冠軍頒獎禮上，魯比爾斯強吻艾莫素一事愈鬧愈大，目前該名西班牙足總主席已被FIFA勒令暫時停職90天，而且在國際足協以及群眾爆發示威等壓力下，他更被西班牙足總麾下各地區代表「轉軚」要求辭職。

魯比爾斯被FIFA暫時停職90天，更被麾下各地區代表要求辭職。（路透社）

魯比爾斯早前在西班牙足總召開的緊急會議上解釋今次事件：「艾莫素抱起了我，當時我跟她說『忘記那記被艾思（Mary Earps）救出的十二碼吧』，並問她『來一個輕吻（a little peck）』，然後她說『OK』。」艾莫素上周五（25日）隨即在社交媒體發表長文聲言並無此事，表示自己從來沒有同意過接吻。

El Español在其網站中貼出有一條長度為兩分鐘且沒有任何剪輯的完整影片，上面附有該媒體的水印。香港周三凌晨則有Twitter用戶貼出只有自己水印的影片，而且經過簡單的剪輯及配上英文字幕。

根據影片中的英文字幕，開端是一眾女子球員奪冠後在大巴上慶祝聊天，當事人艾莫素微笑着向眾人展示手機裏的一張圖片，內容是前西班牙門將卡斯拿斯（Iker Casillas）在奪得2010世界盃後，與時任女友莎拉（Sara Carbonero）接吻的照片，另一邊則是艾莫素與魯比爾斯接吻的照片。

影片中有人說「很像卡斯拿斯和莎拉」，艾莫素沒有否認，雖然有看着該張圖片感嘆，但臉上仍保持微笑。隨後她向隊友說：「妳看到了嗎？他（魯比爾斯）非常熱情地過來擁抱我並這樣（做出雙手抱頭接吻的動作）。」之後車內的一眾女子球員起哄，高呼「接吻！接吻！」魯比爾斯上車時，她們亦以「主席！主席！」的聲音迎接他。

據El Español報道，他們獨家獲得該條影片，由於影片中一眾球員均以幽默及開玩笑的態度面對艾莫素被強吻一事，魯比爾斯已向FIFA展示今次流出的影片為自己辯護。

主帥維達或被革職

西班牙女子國家隊主帥維達（Jorge Vilda）此前亦曾飽受爭議，雖然日前臨時「轉軚」譴責魯比爾斯強吻艾莫素「不恰當且不可接受」，不過魯比爾斯此前在會議上堅稱不會辭職時，他有鼓掌以示支持。據BBC報道，西班牙足總目前正探討將這名教頭革職的可能性，他們認為最近發生的這些事件加在一起，有足夠的理由讓他們解僱維達。

早在今屆女子世界盃決賽周開始前，便有15名球員公開反對維達，表示這名主帥若繼續執教便不會為國效力。不過維達獲魯比爾斯力撐而保住帥位，最後只有3名球員回歸隊內。早前西班牙媒體Relevo報道指，魯比爾斯拍攝道歉影片時曾請求艾莫素出鏡但遭拒絕，之後維達多次到訪女方家中，並向其家人、朋友、隊友等施壓。