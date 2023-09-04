東盟啟動《數碼經濟框架協議》　推動跨境線上貿易

俄衛網9月4日引述新加坡《海峽時報》報道，東盟（ASEAN）於9月3日啟動了《東盟數碼經濟框架協議》（Defa）談判。到2030年，該協議可能會釋放其數碼經濟的2萬億美元（15.6萬億港元）。東南亞國家之間的在線貿易將因此變得更快、更方便。



報道稱，該協議將促進更加無縫的跨境數碼貿易，其談判的目標是在2025年前完成。

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）的研究，預計到2030年，該協議將使該地區的數碼經濟規模從1萬億美元翻一番，達到2萬億美元。

新加坡貿易和工業部（MTI）3日就此表示，該框架將通過改善數碼貿易便利化和支付等關鍵領域的規則，使在該地區開展業務變得更加容易。

貿工部補充稱：「它還旨在解決人工智能（AI）等最重要的新興趨勢和發展。」

東盟是新加坡最大的貨物貿易夥伴，也是新加坡最大的投資目的地。2022年，新加坡與東盟的貨物貿易總額達3,443億美元，比2021年增長約19%。2022年，新加坡向東盟投資239億美元，比前一年增長8%。

東盟3日在其網站上發布的一篇文章中指出，Defa被吹捧為世界上第一個主要的區域性數碼經濟協議。