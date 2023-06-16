聖彼得堡國際經濟論壇　普京：俄中交易80%用盧布人民幣結算

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）大會上發表演說。他稱俄羅斯與中國交易時，80%的結算以盧布和人民幣進行。



俄衛網16日稱，普京表示，俄羅斯正與外國合作夥伴一起制定新的跨境結算機制，而與歐亞經濟聯盟國家約90%的結算以盧布進行。

他指示俄政府啟動對電子商務的支持措施，他說應幫助俄羅斯電子商務平台進入包括中國、印度和土耳其在內的新市場。

他稱西方國家因與競爭對手不公平的鬥爭「損壞」自身聲譽，對俄羅斯不懷好意的人習慣於從他們的壟斷中牟取暴利，現在他們正試圖阻撓市場增長。他指俄羅斯與「經濟發動機」國家擴大關係，而健康思維、商業動力和客觀市場原則要強於政治局勢。

他稱多極世界秩序正形成，這是一個不可避免的進程。他說凍結海外賬戶是中世紀的強盜行為，這違反一切法律規範，是中世紀的搶劫，他指示政府盡快將俄羅斯關鍵行業資產收回國內管轄。

俄烏戰爭

普京指在烏克蘭的戰爭是基輔政權在西方資助支持下發動，烏克蘭拒絕和平解決頓巴斯（Donbas）問題迫使俄羅斯開啟特別軍事行動，這是為結束基輔政權的侵略行為。

他說，烏克蘭將很快完全停止使用自己的裝備，用國外裝備作戰，但他們不能這樣作戰很久。他稱西方在盡一切努力試圖讓俄羅斯在戰場上遭受「戰略性失敗」，他們無所不及、竭盡所能。他說國防軍工企業目前2至3班制，武器產量是之前的2.7倍，急需武器的產量是之前的10倍。

他談及烏克蘭的反攻，指基輔沒實現其目標，基輔已損失186輛坦克和418輛裝甲車，每天損失都在增加。他指烏克蘭正着手嘗試新的反攻，現在戰鬥就在進行中，包括在扎波羅熱（Zaporizhzhia）方向，但基輔沒有機會。他稱新納粹份子、希特拉（Adolf Hitler）的餘孽在烏克蘭被推上神壇。

普京說，俄羅斯從不將人趕出俄市場，甚至相反，俄方建議權衡利弊，好好考慮自己的俄羅斯夥伴和退出舉措的可能後果，每位夥伴都有選擇權。他指離開俄羅斯的外國公司，無法抵御本國精英的強大壓力，而替代外國品牌的速度驚人，現在俄羅斯公司正獲得利潤。他說那些在俄羅斯留下的外國公司，運作正常且在準備繼續工作，俄方將他們同樣視為是本國企業，而俄羅斯不擔心與外國公司競爭，但在他們返回時，將考慮其行為的特性。

他表示，俄羅斯選擇擴大企業經營活動自由的道路，而不是像一些人所說的那樣轉向行政命令的道路。他指放棄石油天然氣「毒針」的趨勢現在正呈蓬勃之勢。他指俄羅斯將簡化外國公司開設銀行賬戶程序。

俄年GDP或將增長約2%

普京稱，2022年第二季度對俄羅斯經濟和企業來說是最困難的時期，但當時選擇的策略已奏效。他指4月國內生產總值（GDP）增長3.3%，年GDP或將增長2%左右，這將使俄羅斯保持在世界主要經濟體中的地位。他指俄羅斯的失業率為3.3%，從未如此低過。他說俄羅斯在2022年有170萬人脫貧，貧困率為9.8%，俄羅斯的財政潛力使其有能力在維護社會正義和減少貧困方面保持堅定路線。

他表示，俄羅斯的通脹率低於很多西方國家，為2.9%，接近歷史最低水平。普京稱，俄羅斯外貿順差為226億美元。

他稱俄羅斯經濟必須成為高薪經濟。他指俄羅斯在農業上滿足自身所有的需求並出口，而在接下來的5年內，俄方將大幅提升其商船隊，為此將吸收國家福利基金的資金。