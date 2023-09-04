普京晤埃爾多安談黑海糧食出口　土耳其何以為成中間人｜新聞背後

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）9月4日在俄羅斯索契（Sochi）與俄總統普京（Vladimir Putin）會談。埃爾多安希望說服俄羅斯重新加入黑海糧食出口協議。以下是黑海糧食出口協議談判的來龍去脈。



烏克蘭和俄羅斯是全球主要的小麥、大麥、葵花籽油等農作物的生產國，但俄烏戰爭令兩國農作物無法經黑海出口，引發糧食危機。在聯合國和土耳其2022年7月的斡旋下，各方達成黑海糧食出口協議。協議讓近3300萬噸的穀物和其他商品，安全地從3個烏克蘭港口運出。

協議兩度延長至2023年7月17日，直至俄羅斯宣布退出協議。

● 俄羅斯退出

俄羅斯7月17日宣布停止推出黑海糧食出口協議，原因是聯合國沒兌現協助促進俄羅斯糧食和肥料出口的承諾。這平行協議承諾消除對俄羅斯食品和肥料出口的障礙，俄方還指航運和保險限制阻礙其農業貿易。

普京：圖為2023年8月24日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席會議。（Reuters）

● 俄羅斯要求

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）8月31日在莫斯科與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，期間俄羅斯提交一份行動清單，要求西方國家須採取行動，才能恢復烏克蘭糧食經黑海出口。

半島電視台（Al Jazeera）9月3日稱，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）最近向拉夫羅夫提出「具體建議」，旨在使俄羅斯的出口貨品能進入全球市場，並恢復黑海糧食出口協議。但拉夫羅夫表示，莫斯科對此並不滿意。

菲丹說，土耳其參與的黑海糧食出口協議談判過程，試圖理解俄羅斯的立場和要求。

埃爾多安：圖為2023年7月12日，土耳其總統埃爾多安在立陶宛出席記者會。 （Reuters）

● 為何由土耳其調解

俄羅斯退出黑海糧食出口協議後，埃爾多安多次承諾協助重新恢復協議，這協議有助避免非洲、中東和亞洲地區引發糧食危機。

俄烏戰爭爆發以來，埃爾多安一直與普京保持密切聯繫。土耳其沒加入制裁俄羅斯的西方行列，成為俄羅斯海外貿易的主要貿易夥伴和物流樞紐。埃爾多安對普京的立場表示同情，他7月時說，關於黑海糧食出口協議，普京對西方國家有一些期望，而這些國家採取行動是至關重要的。