土媒：埃爾多安晤普京　將宣布斡旋俄烏戰爭

俄衛網9月4日電引述土耳其《國民報》（Milliyet）援引消息人士的話報道，土總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）4日將在索契與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤時宣布，安卡拉有意就解決烏克蘭衝突進行斡旋。



報道稱：「埃爾多安總統將強調在該地區建立持久和平與穩定的重要性，並宣佈有意起到調停人的作用，並提供一切可能的支持，包括舉行直接談判，以確保戰爭各方之間的持久和平。」

《國民報》還寫道，在土耳其和俄羅斯領導人會晤之前的非正式洽談中，「俄羅斯有希望重返糧食協議」。

報道稱：「埃爾多安將強調激活黑海糧食倡議對世界糧食安全及黑海穩定與和平的重要性。」

8月28日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在談到俄土兩國總統會晤問題時表示，會晤即將舉行，已就會期達成一致，克宮將信守約定。土耳其總統府消息人士對俄羅斯衛星通訊社表示，埃爾多安將在G20峰會召開之前訪問俄羅斯。土耳其執政黨發言人切利克（Omer Celik）證實，土耳其領導人會在近期訪問索契。土耳其新聞電視台（Habertürk TV）電視台8月29日報道稱，俄土兩國領導人會談9月4日在索契舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月1日證實了這一報道。