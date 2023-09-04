普京埃爾多安1.5小時會談結束　俄羅斯：未計劃簽署任何文件

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月4日對俄羅斯衛星通訊社表示，俄總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）於索契（Sochi）進行會談後未計劃簽署任何文件。



普京和埃爾多安的大範圍會談持續了1.5小時。

雙方計劃討論烏克蘭、敘利亞、利比亞的局勢，糧食協議和建立天然氣樞紐的問題。

在回答普京和埃爾多安在會談結束後是否計劃簽署某些文件的問題時佩斯科夫提供否定的答案。他說：「不會。」

會談中令人期待的重要問題之一是黑海糧食出口協議的未來。

普京在開始會談時表示，雙方領導人不會不注意與烏克蘭危機有關的問題，他稱，俄羅斯對糧食協議的談判持開放態度。

他還稱希望近期雙方結束在土耳其建立天然氣樞紐的談判工作。以便保證能源局勢更加穩定。

埃爾多安同時表示，與普京就糧食協議的會談將對世界和非洲國家意義重大。

他還說，與俄羅斯在天然氣方面有高水平的合作。他稱在土耳其建立天然氣樞紐對土耳其具有重要意義。

俄羅斯和土耳其兩國領導人將在工作午餐時繼續進行交流，此後預計將會與媒體代表進行交流。