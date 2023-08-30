普京再集權（一）：馴服瓦格納　就是阻止「後普京時代」到來

2022年俄烏戰爭爆發後，由於俄軍的戰場表現不如預期，俄羅斯更在當年9月宣布動員，導致有不少分析認為，普京（Vladimir Putin）的聲望將被這場戰爭徹底摧毀，其個人的政治生命也將走到盡頭。2023年6月瓦格納兵變的爆發，更讓不少分析直言「後普京時代已經拉開序幕」，但事實果真如此嗎？

平心而論，瓦格納事件確實暴露普京政權的裂隙，卻也意外證明普京的堅不可摧。回顧衝突當下，普京迅速定調普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）參與兵變的瓦格納人員「叛國」，不流露一絲妥協；且以總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）為首的技術官僚、以防長紹伊古（Sergei Shoigu）與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）為首的軍方、以外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）為首的外交部門、以情報局長納雷什金（Sergey Naryshkin）為首的情報體系、以沃洛丁（Vyacheslav Volodin）為首的國家杜馬、以小卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）為首的車臣武裝，皆對普京表達了支持，即便有部分軍方派系一度旁觀瓦格納兵變，卻也終究沒有加入兵變行列，顯然是不認為普里戈任會成功，且恐懼背叛普京會招致的殘酷懲罰。

從後續發展來看，前述恐懼正在應驗。兵變結束後，普京看似在法律意義上赦免了普里戈任與相關人員，實是暗自強化了對瓦格納的收編與清算，顯然有意杜絕前者東山再起的可能。8月23日，普里戈任與多位瓦格納高層墜機身亡，不論此事真相為何，是美國與烏克蘭暗殺或普京授意，瓦格納高層幾乎「團滅」的客觀結果，就是讓普京更有空間「馴服」曾經失控的猛獸，且從後續發展來看，普京也確有此意。

而如此做法，體現了普京雖曾遭遇挑戰，卻不僅未被擊敗，還要趁此「再集權」的強人心術。

2023年8月24日，在俄羅斯莫斯科一個臨時的悼念點，瓦格納集團領袖普里戈任 （Yevgeny Prigozhin）的肖像照被放在地上，不少人在它的附近留下鮮花以及燃點的蠟燭致哀。（Reuters）

普京與瓦格納的特殊關係

回顧普京與瓦格納的關係，雙方也曾有恰到好處的平衡期。

2014年，瓦格納在克里米亞、盧甘斯克的行動躍上新聞版面，當時各方普遍視瓦格納為「軍事供應商」，直到烏克蘭德巴爾切夫（Debaltseve）戰役、敘利亞帕爾米拉（Palmyra）戰役後，瓦格納被發現不僅使用俄羅斯軍備，還在殘酷血戰中衝鋒陷陣，其戰鬥精兵屬性才被確認。

但即便如此，在俄羅斯的法律視角上，瓦格納這般私營軍事公司（private military company，簡稱PMC）仍是見不得光的非法存在。根據《俄羅斯刑法》第359條，「招募、資助僱傭兵以及僱傭兵本人參加作戰行動均屬犯罪，違反者視情節輕重處8-15年有期徒刑。」因此不僅瓦格納性質非法，2022年俄烏戰爭爆發後，這一法條也被俄方用以審判烏方僱傭兵。

只是如前所述，瓦格納在俄羅斯近十年的對外軍事行動中已是「公開的秘密」，因此俄羅斯內部也曾有過合法化、正式納管PMC的相關討論，卻也引發了各式疑慮。例如2018年3月，俄羅斯內閣、各安全機構首長便以「擔心違反俄羅斯憲法」、「破壞國家穩定」為由，反對合法化瓦格納等PMC；2018年9月，普京更是簽署法案，將所有「與俄羅斯外國情報部門合作的非僱員資訊」列為機密，被認為可能是要凍結瓦格納合法化的相關問題。

8月24日，俄羅斯聖彼得堡，悼念普里戈任的花海中有一個持鐵錘的士兵公仔。（Reuters）

而從普京的立場出發，運用性質非法的瓦格納，可能有以下兩大考量：第一，瓦格納作為正規軍的補充，能增加俄羅斯整體軍力，並讓克里姆林宮在有需要時，能以較低成本實現安全目標，還能將戰鬥傷亡排除在公共政治議程外；第二，俄羅斯的政治體制不僅倚仗官僚制度，也相當依賴以普京為核心的非正式人際網絡，因此瓦格納作為親普京的PMC，在某種程度上成了這一核心的腐敗工具，為普京與寡頭們謀取正規軍所無法給予的私利。

以瓦格納的敘利亞活動為例，其不僅在戰場衝鋒，還在戰後與俄羅斯能源部合作，擔任部份敘利亞油氣田的守衛工作。而這一合作框架，讓敘利亞得以鞏固版圖，也讓俄羅斯獲取部分油氣作為軍事開支的補償，守衛油氣田的瓦格納當然也能分一杯羹，且其作為「非法存在」，剛好能充當寡頭與官員的洗錢與分贓平台，不若國防部還要受預算審議的限制。

瓦格納在非洲的活動也是類似模式。在蘇丹與中非共和國，與普里戈任有聯繫的俄羅斯私營企業能優先獲得採礦特許權，以換取瓦格納訓練非洲國家的安全部隊、守衛礦山。例如與普里戈任關係密切的M-Invest，就與蘇丹政府簽署了黃金探勘合同，換取「俄羅斯專家」前來培訓蘇丹軍事人員，而所謂「專家」其實便是瓦格納。

2023年8月23日，瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）疑墜機罹難。此為其生前最後在非洲留下的身影（Reuters）

正因如此，瓦格納與軍方的不合早在俄烏戰爭前便已開始。俄軍高層一來不滿缺乏軍事背景的普里戈任干涉軍務；二來擔憂放縱寡頭與PMC結盟，會威脅到俄羅斯的政治穩定；三來不願軍方過於依賴普里戈任的「康科德集團」（Concord Management and Consulting）提供補給，因其結果可能會是嚴重腐敗與斷鍊風險。

只是從結果來看，軍方的不滿頂多促使普京適時壓制瓦格納，而不是從結構上徹底調整瓦格納的角色，因此也有部分分析認為，普京有意藉瓦格納牽制軍方。對此，筆者倒不認為這是普京運用瓦格納的主要目的，因為瓦格納的崛起，始終源於俄羅斯對烏克蘭、中東、非洲戰場愈發強烈的宰制需求，而過程當中不方便正規軍出面的事務，自然就會落到瓦格納手中。

從這一視角來看，過去十年不僅是防長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫的「黃金十年」，也是普里戈任與瓦格納的高光時刻；而普京所做的，便是盡力極大化俄羅斯整體的政軍收益，同時避免瓦格納與正規軍的摩擦影響大局。

只是前述結構，還是在2022年的俄烏戰爭爆發後，失去了長久維繫的平衡，也連帶波及了普京威望。

8月25日，俄羅斯聖彼得堡，普里戈任的照片。（Reuters）

普里戈任與「後普京時代」

2022年2月24日普京宣布發起「特別軍事行動」後，各界普遍震驚於俄軍的戰場表現：從勢如破竹到陷入泥淖，從速戰速決到長久僵持。預期幻滅的過程中，不僅俄羅斯情報體系成了被指責對象，防長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫也淪為眾矢之的，更不要提拍板興戰的普京。

或許正因如此，在「特別軍事行動」前7個月，俄方都無法替這場戰爭安排「理所當然的總指揮」：紹伊古或格拉西莫夫，一直要到2022年10月，哈爾科夫（Kharkiv）大撤退後一個月，俄方才任命空天軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）擔任「特別軍事行動」的總指揮；再來俄軍又經歷了赫爾松（Kherson）撤退，最後格拉西莫夫直到2023年1月，才終於取代蘇羅維金就任總指揮。而這一過程顯示，軍方內部不服紹伊古、格拉西莫夫核心的勢力，正借著俄軍前期挫敗獲取話語權，就連普京也無法阻止，這才會有蘇羅維金一度擔任總指揮的情況。

而原本就與紹伊古、格拉西莫夫存在摩擦的普里戈任，也在這一過程中扮演了一定角色。2023年1月格拉西莫夫擔任總指揮後，軍方內部看似分歧平息，卻輪到瓦格納開始不安分：4月29日普里戈任公開控訴，瓦格納集團只取得10%至15%的所需彈藥，如果紹伊古再不發放彈藥，自己將帶瓦格納撤出巴赫穆特（Bakhmut）。為回應普里戈任，俄羅斯國防部在4月30日撤換負責俄軍後勤的最高級將領米津采夫（Mikhail Mizintsev），改由俄羅斯國民近衛軍前軍官庫茲緬科夫（Alexei Kuzmenkov）接替該職務，前者則轉任瓦格納副指揮官。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

但普里戈任還是不依不饒。5月5日普里戈任再宣稱，為避免部隊無意義折損，將在5月10日讓瓦格納撤出巴赫穆特，並強調責任全在俄羅斯國防部、也就是紹依古，且自己也已致信普京。最後普里戈任在5月7日改口，稱俄軍已承諾為瓦格納部隊提供更多彈藥支持，同時指派「軍中唯一會打仗」的副指揮官蘇羅維金前來合作，因此瓦格納不會撤出巴赫穆特。

如果說，戰前瓦格納與俄軍存在摩擦，其性質也多是利益之爭，例如與普里戈任交好的寡頭能率先探勘礦物、收穫油氣利益，康科德集團能在供應軍隊補給上大撈油水等；但2023年開始的一系列衝突，則證明了瓦格納已開始參與軍中政爭，要與反對派一起削弱紹伊古、格拉西莫夫核心。如此現象看在普京眼中，當然是極度不祥的訊號。

2014年克里米亞事件以來，普京便與紹伊古、格拉西莫夫結成了共生關係，兩人在頓巴斯、敘利亞的戰果，是構成普京政治威望的重要基礎，因此俄烏戰爭表現的差強人意，不僅是對與紹伊古、格拉西莫夫的重創，也必然波及普京威望。而面對這一情況，普京只有兩個選擇：第一，如果前線情勢穩定，自然是要力保紹伊古、格拉西莫夫核心，以維繫自己對俄軍的統馭機制；第二，如果前線情勢未明，恐怕就無法阻止軍中反對派的奪權要求，普京也只能讓步，但這一動作可能釋放更危險信號：普京的舊日勢力已因戰爭衰微，「後普京時代」不日即將到來，各方可開始進行新權力布局。

2022月12月31日和普京握手合照的蘇羅維金。（Reuters）

故可以發現，在蘇羅維金一度擔任總指揮、瓦格納2023年高調抨擊國防部期間，關於蘇羅維金即將接任總參謀長、圖拉州州長阿列克謝·久明（Alexey Dyumin）即將接任防長的風聲引發不少討論，而這些傳聞也連帶會牽引出「普京接班人」的各種預測。6月24日瓦格納兵變前後，前述風聲更是傳得甚囂塵上。

彼時普里戈任以「被俄軍砲擊」為由，率領瓦格納兵不血刃進入南部軍區總部，並在要求紹伊古、格拉西莫夫前來談判未果後，率軍北上莫斯科，過程絲毫未遇大規模伏擊。當然，北上莫斯科的一路順遂，尚可用「俄軍重兵都在前線」、「普京下令不開火」等說法來解釋，但兵不血刃便控制南部軍區，甚至還能不斷釋出與當地高層談話的影片，便似乎除了「一個願打一個願挨」外，沒有其他理由。換句話說，軍中反對派即便沒有唆使瓦格納胡鬧，恐怕也是相當樂見兵變衝擊紹伊古與格拉西莫夫威望，甚至可能出於前述考量知情不報，期待著軍方高層大換血的場景發生。

而觀察普京反應，可以發現其在經歷前述挑戰後，果斷選擇了第一方案，也就是將「馴服」瓦格納、力保紹伊古與格拉西莫夫核心，升高為阻止「後普京時代」過早到來的政治層級。故在2023年6月瓦格納撤出巴赫穆特後，其便開始對瓦格納的壓制：6月10日，紹伊古下令所有志願兵須在7月1日前，與俄國防部簽署合同，明顯就是要以「合法化」的措施，強化對瓦格納的監管；6月24日瓦格納兵變當日，普京也毫不猶豫宣判普里戈任與瓦格納叛國，顯然不給其任何政治正當性；兵變結束後，普京更是從資本、媒體、政治多管齊下，沒收普里戈任資產、吞併其商業帝國、摧毀其民意基礎，同時開始弱化瓦格納作為軍事主體的生存能量，包括授意俄羅斯國防部籌組新的私人軍事委員會，以瓜分原瓦格納系統在非洲和中東的角色，並向原瓦格納人員進行招募。

普里戈任墜機亡：俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）新聞處2023年8月29日公布，普里戈任29日在聖彼得堡Porokhovskoye公墓下葬。（Reuters）

而從結果來看，在普里戈任聲譽掃地、財力受損的情況下，部分瓦格納高級指揮官確實為此轉投國防部麾下；更有消息人士指出，由於俄方不願負擔瓦格納在白羅斯（前稱白俄羅斯）的開銷，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也無意墊付，一些瓦格納人員就此離開了白羅斯。原本聽命普里戈任的數萬勁旅，確實已在普京的拆解下四分五裂。8月26日普里戈任墜亡後3天，普京更是下令瓦格納戰士簽署效忠俄羅斯政府的誓詞，推進了收編瓦格納的議程。

與此同時，紹伊古與格拉西莫夫核心也再獲鞏固：蘇羅維金不僅先被「休假」，也在普里戈任墜機同日被解除空天軍司令職務；原本盛傳將取代紹伊古接任防長的阿列克謝·久明，也被普京安排以「下屬」姿態，陪同紹依古出席「陸軍2023論壇」。

8月29日，普里戈任與瓦格納後勤與安全負責人切卡洛夫（Valery Chekalov）在聖彼得堡兩處公墓下葬，葬禮不對外開放、普京也未出席，目前俄羅斯警察和國民警衛隊正負責看守兩處。從上述安排可見，不論墜機意外是不是克里姆林宮的決策，普京顯然有意避免兩人的長眠地成為「烈士遺址」，吸引大批瓦格納粉絲前去「朝聖」。

歸根結柢，不論瓦格納有多少功績、又為普京安排周旋了多少利益，在其決定參與俄烏戰爭後的軍中政爭、攪動「後普京時代」布局起，不光彩的殞落似乎就是必然結局。而對普京來說，其雖曾遭遇凶險，卻還是化險為夷，成了這場權力遊戲的贏家，不論是對瓦格納，還是暗流湧動的軍方。從眼下局勢來看，「後普京時代」暫時不會到來，「新普京時代」則似乎正要開始。

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