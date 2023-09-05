清潔能源發展恐因地緣政治受阻　IEA署長促中美放下分歧

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）警告，清潔能源轉型恐因「地緣政治分裂」受阻。他敦促美國和中國放下分歧，在氣候變化問題上保持一致。



比羅爾9月4日到內羅畢（Nairobi）出席非洲氣候峰會（Africa Climate Summit），他在接受法媒訪問時說，國際間的裂痕「已愈來愈明顯」，部份原因是俄羅斯入侵烏克蘭所導致的。

對於能源和氣候的未來，他認為，以清潔能源為主導的議程，將是最好和最令人感到樂觀的。但緊張的地緣政治局勢正投下一個「巨大的陰影」，「使得主要參與者之間的國際合作變得更具挑戰性」。

世界各國在履行《巴黎協定》（Paris Agreement）、控制全球氣溫升幅方面進展太慢，是另一問題。

比羅爾特別提到世界上最大的兩個溫室氣體排放國——美國和中國——敦促它們於11月至12月出席聯合國氣候變化大會時，「拋開地緣政治和經濟爭端」，尋求共同立場或至少在關鍵問題上達成一致。

他說，全球緊張局勢「一定會」阻礙清潔能源轉型的進展，並指一些國家和企業「強烈抗拒」清潔能源轉型，但他沒有點名是哪些國家或企業。

儘管如此，比羅爾說，2022年在全球範圍建成的發電廠中，超過80%專注於可再生能源。

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方會議（簡稱COP28）定11月30日至12月12日，在阿聯酋杜拜（Dubai）舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

