美國加州賊闖珠寶店搶劫反遭店員暴打　裸上身露內褲狼狽敗走

美國加州（California）埃爾蒙特（El Monte）一名賊人9月2日闖入一間珠寶店搶劫，店員反抗並毆打他，成功阻止他偷走貨物。他的上衣被店員扯爛，最後赤裸上身、拉着褲子逃去。



事發於9月2日下午約2時12分，一名男子闖入一間珠寶店搶劫，他向坐在店外的一名男子以及店內的員工噴射看來是防熊噴霧的物質。他其後拿出一把鐵鎚，開始敲碎裝有珠寶的展示櫃玻璃。店主和店員於是奮力阻止他取走珠寶，他們用棍及拳頭毆打賊人，而明顯賊人不敵眾人。

▼拍攝到案發經過的影片

在店員與賊人摶鬥的過程中，有人扯爛賊人的上衣。賊人最終只能兩手空空地逃走，他走出店外時赤裸上身，由於外褲鬆脫，他的內褲外露，須用手提着外褲離去。

▼案發現場照片

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其中一名店主事後表示，店員為珠寶店付出很多，他們常日以繼夜地工作，若有人來拿走他們的東西，這是不公平。

霍士新聞（Fox News）9月3日稱，除這間珠寶店外，加州南部很多商店成為搶劫目標。這間珠寶店的其中一名店主說，希望法律能保護他們、保護企業、保護普通公民。

警方正調查此案，截至9月3日晚仍未有人被捕。