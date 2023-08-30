美國記者街頭報道芝加哥治安問題　下秒遭持槍打劫即變受害者

美國芝加哥（Chicago）長期受到治安不佳的問題困擾。近日甚至有電視台記者在當地準備拍攝前遭到搶劫，匪徒膽大包天的行徑讓外界對當地治安的擔憂再度升級。



《衛報》報道，西班牙語電視台「Univision Chicago」的1名記者和1名攝影師28日凌晨5時左右來到芝加哥西鎮（West Town），準備實景拍攝頻發搶案的報道。。

攝影器材也被劫走 新聞工作人員被搶已非第一次（點圖了解更多）：

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沒想到1輛黑色旅行車另1輛灰色汽車突然出現，隨後3名戴著滑雪面罩、持槍的男子下車行劫後逃去無蹤，除了財物，就連攝影機等其他物品也一併搶走。

「Univision Chicago」副總裁哥迪內斯（Luis Godinez）事後證實這起搶案，並表示「我們電視台的員工遭到歹徒持槍接近並搶劫，失去的主要是個人物品，另外還有攝影機」，此外，哥迪內斯提到「當時新聞小組正在拍攝有關西鎮社區搶劫頻傳的報道」。

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「Univision Chicago」為保護隱私，並未透露受害記者和攝影師的名字，而被搶劫的記者接受其他媒體採訪時表示：「這實在太諷刺了，我正準備拍攝一系列有關當地近年搶案頻傳的報道，結果馬上成為受害者。」

據悉，這是芝加哥本月第2次有新聞工作人員遇劫，此前一名「WLS-TV」電視台的攝影師在8日於芝加哥西區遭到襲擊和搶劫。

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搶案促使代表芝加哥攝影師的「全國廣播僱員和技術人員協會」（National Association of Broadcast Employees and Technicians）發出警告，稱新聞報道人員面臨的安全威脅日益嚴重。

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