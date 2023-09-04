美國零售店盜竊案暴增　損失嚴重業者擔憂難以為繼

美國有組織犯罪團伙和獨行賊到商店順手牽羊的情況越來越嚴重，許多零售商和顧客被迫採取行動，用各種方法防盜。



在這股犯罪浪潮的衝擊下，大型零售商沃爾瑪（Walmart）和Target、連鎖藥店CVS和沃爾格林（Walgreens），裝修公司家得寶（The Home Depot）和潮鞋店Foot Locker，都在最新財報中對美國包括暴力事件在內的盜竊事件增多表示擔憂。

塔吉特總裁康奈爾在一份簡報中說：「今年前五個月，店內涉及暴力或暴力威脅的盜竊事件增加了120%。」他還說，庫存損失遠遠超出了長期可持續的範圍。

迪克體育用品（Dick』s Sporting Goods）總裁霍巴特在財報電話會議上說，有組織零售犯罪和盜竊問題日益嚴重，影響許多零售商。她說，盜竊對公司第二季度業績和全年預測有重大影響。

美國治安危機：商品都被鎖起了?↓

商家鎖貨架 顧客求安全改去大商場

為了防盜，商店紛紛在貨架上安裝帶鎖的透明櫥窗，有時還在冰箱上掛上鎖鏈，並在過道上安裝呼叫按鈕供員工使用。無保護的貨架上通常很少擺放貨物，牙膏、巧克力、洗衣粉和芳香劑等非貴重日用品也被鎖進櫥窗裏。

但這種安全措施並不總是有效。有人戴着面具盜走商品，有人甚至當着員工的面用袋子裝滿商品，沒有付款就直接離開。

一些零售商要求員工不要干預，也不要報警，以確保人身安全。但紐約市議員霍登認為，不報告零售失竊構成失職，無意中慫恿犯罪分子，同時將員工和消費者置於險境。

越來越多的顧客提心吊膽，怕遇到竊賊幹案而遭受池魚之殃。在紐約皇后區生活了41年的麥基說，她外出購物時都會把錢包和首飾留在家裏。為求安心，她最近捨棄了鄰里商店，改去紐約上州保安森嚴的大商場購物。

除了盜竊，「快閃搶劫」事件也越來越多。根據這些搶劫事件的模式，一群人進入商店，隨意挑選商品後就迅速逃離現場。

8月12日，約30名蒙面匪闖入著名商場哄搶名牌包包和服飾，估計商家損失高達30萬美元。