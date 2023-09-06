福島核污水｜日媒：中國拒絕加入日方建議的評估國際機制

日本傳媒報道，日本政府曾就福島核污水排海，建議中國政府加入國際原子能機構（IAEA）的評估國際機制，但被中方拒絕。報道引述消息人士稱，這再次突顯出中方反對核污水排海的強硬姿態，日本尋求基於科學根據的討論變得困難。



共同社報道，參加該評估機制的研究機構由IAEA相關組織選出，包括美國和法國、瑞士、韓國的機構。將為日本政府和IAEA分別對福島近海海水的放射性物質監測結果，進行比較和分析，當事國日本不在其中，以保證國際評估的客觀性。

報道引述消息人士稱，日本政府今年以來，曾多次通過外交渠道促請中方加入該國際機制，以求中國能進行科學判斷。但據悉中國方面質疑該機制的實效性，認為無法保證分析和評估的獨立性等，因此沒有接受該建議。

此外，日本政府向中方提議，設置由日中專家和實務人士參加的磋商機制，但中國對此也未回應。

報道又指出，東盟（ASEAN）峰會5日在印尼首都雅加達開幕，日本首相岸田文雄在參加峰會期間，將在一系列會議及和各國元首的雙邊會談中，說明核污水排海的安全性並尋求理解。他能否和中國國務院總理李強接觸成為焦點，但目前尚未就正式會談進行協調，很可能不會舉行。