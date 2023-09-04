福島核污水｜岸田文雄擬增撥207億日圓支援漁業　以應對中國禁令

日本上月底啟動排放福島核污水後，中國全面禁止輸入日本水產。日本首相岸田文雄4日與農相野村哲郎會晤，討論向漁業追加支援，計劃在現有的800億日圓（約42.8億港元）基金中，再增撥207億日圓（約11億港元），將爭取盡早在內閣會議上敲定。



共同社報道，日本政府的上述支援措施，是鑑於中國方面的應對。當局認為，通過追加預備款，在支援全國漁業上能做到萬無一失。岸田接受媒體採訪時稱，政府和東電將切實承擔各自責任，全面守護水產業。

支援措施有「擴大消費和維持生產」、「應對日本形象受損」、「開拓出口目的地」、「強化加工體制」、「迅速賠償」等5項主要內容。在之前的800億日圓基金中，其中300億日圓（約16億港元）用於應對日本形象受損。至於新增的207億日圓預備費，已確定156億日圓將用於開拓出口目的地，51億將用於強化加工體制，。

為了強化水產品加工能力，政府將支援引進機器設備等。其中，對於出口到中國剝殼加工，然後銷往當地或外國的扇貝，將完善在日本加工機制，務求能夠直接銷往美國和東南亞，考慮向聘請工人剝殼等成本提供定額補助，並考慮聘用外國人等。

此外，日本政府將臨時採購扇貝和海參等出口低迷品種，以及推動開拓海外市場和日本水產品牌化。