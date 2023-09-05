核污水｜中國人道歉了？日本拉麵店狂收騷擾電話後　收到意外留言

日本自8月24日起開始排放福島第一核電廠的污水入海，引發中國大陸強烈反彈。中方宣布暫停進口所有原產地為日本的水產品，許多與排海計畫無關的醫療機構、商家更頻繁接到顯示「+86」的騷擾電話。



日本《朝日電視台》報導，有日本拉麵店表示，最近除了騷擾電話外，也開始接到來自中國的道歉電話留言，甚至有顧客專程上門消費，表示想要代替那些亂打電話的中國人道歉，讓店家感到十分安慰。

公開暖心錄音內容 還有中國人專程從東京來光顧他（點圖了解更多）：

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日本《朝日電視台》報導，位於日本埼玉縣春日部市的拉麵店「會津拉麵」老闆西條剛受訪時表示，店裏曾接到上百通來自中國的騷擾電話，令他不堪其擾。但有一天，他發現收到了不一樣的電話留言，內容一樣是翻譯器錄音，但是開頭就先向拉麵店道歉。

「我是中國人。我不會說日文，那些不講道理的人打了很多騷擾電話來。大家都是普通人，他們不應該這樣，我代表他們向你道歉。」

西條剛還說，不只有電話的道歉留言，甚至有住在東京的中國客人，因為看到相關報導，特地從東京跑到他位於埼玉的拉麵店用餐，並向他當面道歉：「並不是所有的中國人都這樣（打騷擾電話）。他們發自內心的行為，讓我感到很安慰。」

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此外，中國8月開放赴日團體旅行，但受到核污水爭議影響，出現了退團潮。

有記者實際到東京羽田機場採訪赴日的中國旅客，詢問他們對於到日本觀光的想法。有遊客表示，還是會對於吃海產感到疑慮，不過也有受訪者完全不在意：「會有人（擔心），但是我沒有這個擔憂，所以我來了。」

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