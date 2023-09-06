傳金正恩將晤普京｜沙利文警告：朝鮮將為對俄供應武器付出代價

消息指朝鮮領袖金正恩擬本月訪俄，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，討論向俄提供武器應對烏克蘭戰事。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5日警告，向俄供武不會為朝鮮帶來好處，並將在國際社會為此付出代價。



沙利文5日表示，朝鮮與俄羅斯之間的武器談判正在積極推進，金正恩期望相關討論繼續進行，包括領導人層級的討論，「甚至可能是面對面對話」。美國將繼續呼籲朝鮮遵守其公開承諾，勿向俄羅斯提供任何武器，以導致烏克蘭民眾死亡。

沙利文警告，朝鮮將為對俄供武付出代價，又稱在美國持續打壓俄羅斯國防工業基地後，莫斯科現在正物色任何能購得彈藥等武器的來源。

《紐約時報》4日引述美國官員消息稱，金正恩最快下星期往俄羅斯與普京會面。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）同日表示，金正恩和普京或計劃會面。對於相關消息，克里姆林宮5日以「無話可說」拒絕評論。

朝鮮國防省裝備總局副總局長去年9月曾發聲明稱，平壤從未與俄羅斯進行過武器交易，並且「未來也沒有這樣做的計劃」，批評美國和其他敵對勢力散布謠言。同年11月，朝鮮軍方曾重申同一立場。