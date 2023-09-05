美媒：金正恩擬本月訪俄晤普京　討論提供武器及軍事合作

美國媒體引述消息稱，朝鮮領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，討論為烏克蘭戰爭提供武器的可能性。消息指出，普京希望金正恩同意向俄羅斯提供砲彈和反坦克導彈，金正恩則希望俄國提供先進的衛星和核動力潛艇技術，同時尋求糧食援助。



《紐約時報》4日援引美國及盟國官員消息稱，金正恩將從平壤出發，可能乘坐裝甲列車前往俄羅斯海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），然後將在那裡與普京會面。不過，也不排除他前往莫斯科的可能性。

料在海參崴出席東方經濟論壇

消息指出，兩人將在海參崴遠東聯邦大學校園（Far Eastern Federal University）參加定9月10日至13日舉行的東方經濟論壇（ Eastern Economic Forum）。金正恩還計劃參訪俄羅斯太平洋艦隊軍艦停靠的33號碼頭（Pier 33） 。暫時未知其出發時間，但9月9日為朝鮮慶祝建國紀念。

美國此前曾警告，朝鮮可能向俄羅斯提供更多武器。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）8月30日曾表示，美方對俄朝積極推進軍備談判感到擔憂。

紹伊古7月訪朝促成此行

對於金正恩可能出訪俄國，白宮拒絕評論。但國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）在一份聲明中透露，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）之前前往朝鮮 ，試圖說服平壤向俄羅斯出售火砲彈藥。

消息指出，紹伊古7月訪問朝鮮時，獲金正恩帶領參觀了武器和軍事裝備，其中包括聯合國禁止的彈道導彈。在會面期間，金正恩向紹伊古提出加強軍事合作，並要求普京訪問朝鮮。紹伊古提出了反建議，建議金正恩前往俄羅斯。據朝中社（KCNA）報道，紹伊古當時為普京向金正恩轉交了一封信。