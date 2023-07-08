曾獲戴妃鍾愛　查理斯到老還在穿　英國167年老牌Hunter申請破產

撰文：外灘
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上海的梅雨季，突然看到英國雨靴品牌Hunter Boots破產的消息，才想起自己那雙放在櫃子角落裡吃灰的Hunter已經很久沒拿出來穿過了。

公開資料顯示，Hunter的負債金額高達1.12億英鎊，近日宣布了進入破產管理程序。這期間，它一度下架了天貓旗艦店的所有產品，官網也暫停下單，讓大家唏噓不已。

在很多人的記憶裏，Hunter是人生中第一雙、甚至也是唯一一雙時尚雨鞋。千元左右的價格，並不算便宜。但瀟灑利落的筒型，防水耐磨的材質，還有各種鮮豔亮麗的顏色，讓這個來自蘇格蘭的品牌一進入中國就迅速走紅。再加上英倫風情的加持，戴安娜（Princess Diana）、英王查理斯三世（King Charles III）、Kendall Jenner、Kate Moss等王室成員和歐美明星的帶貨，Hunter成為那些年的潮人必備單品。

167年歷史　獲追捧的不止長靴　點擊放大瀏覽Hunter的產品：

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我就是在看到「鍾小姐」Alexa Chung（英國電視時尚節目主持人）穿它去參加音樂節的照片後被種草的（意指被激發購買意欲），特意請英國的朋友不遠千里代購回來。收到後天天盼着下雨的心情，至今仍歷歷在目。沒想到總共穿過不到3次，它就風光不再。

雖然Hunter目前已被其它集團收購，大概率將在調整策略後繼續銷售。但不可否認的是，這些有着160多年歷史的彩色雨鞋，終究還是成了「時代的眼淚」。

王室御用雨鞋　戴安娜、查理斯都愛它

誕生於1856年的Hunter，不僅把雨鞋做成了時尚單品，更是英國文化的代表。在這個潮濕多雨的國度，人們可以穿着它在泥濘中自在行走。因此，無論戶外活動，還是農場勞作，總能看到它的身影。而一直有著鄉村生活傳統的英倫貴族，更對它青睞有加，幾乎人手一雙。

1981年，戴安娜王妃站在查理斯身邊拍攝訂婚紀念照，腳上就穿了雙綠色Hunter，配紅色襪子和燈芯絨長褲，時髦又瀟灑，和霧靄籠罩下的牧場風光完美融合。查理斯本人也有一雙出鏡率很高的Hunter，去戶外鄉間時經常穿它，低調不失貴氣。卡米拉出街散步遛狗，以Hunter長筒靴配同為英國品牌的Barbour夾克，可以說是英倫範兒穿搭典範了。因為深受王室歡迎，Hunter得到了已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）頒發的認證授權，成為和Burberry、Wedgwood等品牌一樣的「王室御用供應商」。這樣的榮譽，和Hunter的歷史也是分不開的。

它的前身是北不列顛橡膠公司（North British Rubber Company），除了雨靴，還生產輪胎、傳送帶、高爾夫球、熱水瓶等橡膠製品。當時的雨靴也叫惠靈頓長靴，是英國惠靈頓公爵Arthur Wellesley設計改良的，既可以在騎馬時保護小腿，又合腳好走，無論行軍還是狩獵穿都很合適。到了兩次世界大戰期間，Hunter接到大量惠靈頓靴的訂單，迅速拓展了業務。這些結實的靴子，在戰爭中表現出了極佳的質量和實用性，讓其它國家的士兵十分羨慕。等到戰爭結束，Hunter儼然已從功能性的鞋履發展為一種流行趨勢。

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近年來，時尚圈對Hunter的追捧，進一步擴大了它的影響力。這裡就不得不提2005年英國超模Kate Moss在Glastonbury音樂節上的穿搭了。短褲配雨靴，凸顯大長腿，一下子成了人人效仿的造型。Glastonbury是英國最著名的音樂節，因為當地天氣陰晴不定，草坪總是陷入泥濘，在Kate Moss之後，許多女孩們都會準備一雙Hunter前往。時尚博主「鍾小姐」、維密超模Cara Delevingne，都有過不同風格的演繹。

從王室之選，到潮人標配，在英國人眼中，Hunter是最令他們引以為豪的本土品牌之一。2008年北京奧運會，Hunter給每位獲得金牌的英國隊員送了一雙定制金色雨靴，作為榮譽的象徵。2010年，英國前首相卡梅倫（David Cameron）訪問時任美國總統奧巴馬（Barack Obama），為他的兩個女兒帶去的禮物就是兩雙Hunter。

走向城市後　滿足我們對戶外的嚮往

2013年，Stella McCartney的丈夫Alasdhair Willis擔任Hunter的創意總監，開啟了品牌飛速發展的階段。這期間，Hunter豐富了自己的產品線。除了雨鞋，還推出了服飾、雨傘、防水背包等。門店也越開越多。

Hunter的風開始吹往世界各地，尤其是美國，成為了能和英國平分秋色的最大市場。卡戴珊家族的肯豆，穿着黑色Hunter去看Taylor Swift的表演。《慾望都市》（Sex and the City）女主角莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker），最近出現在續集的拍攝片場時，腳上也是Hunter，還配了同品牌保暖襪。連美劇《花邊教主》（Gossip Girl）中都有Hunter的身影，Chuck Bass的紅色雨靴配黑西裝十分吸睛。

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《Vogue》、《名利場》的撰稿人Daisy Shaw-Ellis曾經點評過這一現象，稱美國很多購物者「對英式生活方式非常推崇和迷戀」。「在美國，人們並不會在雨中穿過泥濘的田野玩耍，他們只會鑽進車裡。但他們喜歡典型的英國鄉村美學，Hunter就是這種美學的象徵。」

而當Hunter來到中國，我們也沒有英國那種潮濕多雨的環境，但還是被它的高顏值俘獲了。不同於小時候穿過的膠鞋，Hunter的設計更接近騎士靴，自帶隨性、鬆弛和灑脫的感覺。如果選擇亮眼的彩色，更是時尚度拉滿，一掃雨天的陰沉壓抑。

前些年，戶外活動在國內的走紅，又給Hunter添了一把火。露營、溯溪、探險……都可以是漂亮雨靴的天下。還有人把它當作日常的長靴來穿，就為了凹個造型，讓平平無奇的街頭漫步一下子變成city walk。Hunter為我們打造的，正是一種對戶外和自然的嚮往。

還有人在穿雨鞋嗎？

可惜，Hunter並沒有如大家想像中那樣一直流行下去。隨着它在英國宣告破產，其管理公司披露，自2019年來，品牌就面臨著重大挑戰。對於持續的銷售額下滑，公司總結了很多原因，包括疫情導致的成本飆升、供應鏈中斷等。同時它提出，最主要的問題要歸咎於這些年的氣候變化——由於許多地方都出現了氣溫變暖、少雨少雪的現象，人們對雨鞋的需求量大幅減少。但對於消費者來說，真實的原因顯然不止於此。

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一方面，近年來愈來愈多品牌都推出了雨鞋，從一定程度上分走了Hunter的市場。比如BV的Puddle Boots，又大又圓的鞋頭一亮相就賣到斷貨。巴黎世家的厚底雨靴，被BLACKPINK的Jennie帶火。還有Chanel、Celine、Chloe……都有各自的熱門雨靴。這些時尚品牌的設計更為大膽特別，讓堅持傳統惠靈頓靴型的Hunter顯得有些「過氣」了。

另一方面，雖然Hunter一再淡化自己作為雨鞋的功能性，朝着日常單品的營銷思路轉變，但除了防水耐磨的優點，它的穿着體驗卻飽受詬病。不透氣是最大的硬傷。 100%橡膠材質，時間一長，很容易讓人覺得悶熱。用來長途步行也並不合適。鞋子自身有一定的重量，走路多了會累，還可能磨腳。有朋友穿着它去新疆徒步，拍出來的照片很美，但「腳差點走殘廢」，讓她徹底打消了再買一雙其它顏色的念頭。

因此，回歸到現實，Hunter的應用場景還是少之又少。這也是為什麼，我的Hunter買回家後，即便在雨天也很少有機會拿出來穿。畢竟，在上海的街頭，真正需要淋雨和趟水，可能不過十分鐘。剩下的時間裏，不管是在辦公室上班、去餐廳見朋友、進商場購物……它都顯得有些不合時宜。

目前，Hunter將何去何從，尚未可知。雖然品牌已申請破產管理，但不意味着它會就此消失。上個月，它被美國一家品牌管理公司Authentic Brands Group收購。就在前兩天，它的天貓旗艦店又重新上架了產品，恢復正常下單，意外引發了一波購買的小高潮。這也許可以成為Hunter邁出下一步的契機。雨鞋依然有市場，但現代城市的消費者，對它的需求正變得愈來愈低。 Hunter想重現昔日的輝煌，僅靠情懷顯然還不夠。

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