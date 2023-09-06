東盟峰會｜李強就構建緊密關係提4點建議　涉供應鏈南海行為準則

新華社9月6日，當地時間6日上午，中國國務院總理李強在印尼雅加達出席第26次中國-東盟（10+1）領導人會議。

東盟輪值主席國印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）、老撾總理沙倫賽（Saleumxay Kommasith）、汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）、柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）、馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）、新加坡總理李顯龍、越南總理范明政（Pham Minh Chinh）、泰國外交部次長薩蘭、東盟觀察員東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）與會。東盟秘書長高金洪（Kao Kim Hourn）出席。

李強表示，2013年習近平主席在印尼提出建設更為緊密的中國-東盟命運共同體。10年來，中國與東盟堅持真誠相待、守望相助、互利互惠、協調包容，攜手前行、相互成就，在世界百年變局中成功走出一條長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路。

李強就構建更為緊密的中國－東盟命運共同體提出四點建議：一是攜手打造經濟增長中心，加強互聯互通，深化產業鏈供應鏈合作。二是攜手推進新興產業合作，加強新能源汽車、光伏、人工智能等領域合作。三是攜手維護地區和平安寧，積極推進「南海行為準則」案文磋商，開展打擊電信網絡詐騙等合作。四是攜手擴大人文交流，進一步加強文化、旅遊、培訓、青年等領域合作。

李強強調，中國與東盟是拆不散、離不開的好鄰居、好兄弟、好夥伴。中國願與東盟國家堅守團結自強初心，秉持合作共贏精神，建設好我們和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。

與會東盟國家領導人熱烈歡迎李強總理與會，高度評價東盟和中國合作取得的成果，表示東盟中國全面戰略夥伴關係為地區人民帶來巨大福祉，促進了地區和平發展穩定。東盟國家願同中方進一步增進互信，加強同「一帶一路」倡議對接，深化農業、貿易、投資、數字經濟、科技、教育、文化等領域合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。東盟國家歡迎在制定「南海行為準則」方面取得進展，期待盡早完成東盟中國自貿區升級談判，共同辦好第20屆中國-東盟博覽會，願同中方一道把握機遇，應對挑戰，打造東盟－中國命運共同體。

會議就「一帶一路」倡議同東盟印太展望互利合作發表聯合聲明，通過《中國－東盟關於深化農業合作的聯合聲明》、《中國－東盟農業綠色發展行動計劃（2023－2027）》、《中國－東盟關於加強電子商務合作的倡議》、《共同推進實施中國－東盟科技創新提升計劃的聯合倡議》等成果文件，歡迎簽署《中國－東盟技術合作協議》，宣布2024年為「中國東盟人文交流年」。

吳政隆等出席會議。