布林肯訪問基輔之際　烏東市場遭俄軍炮襲至少17死32傷

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月6日訪問基輔期間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯對烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）一個熙來攘往的市場發動炮彈襲擊。烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）表示，事件造成至少17人死亡、32人受傷。



網上流傳視頻顯示，在發生巨大爆炸後，有民眾倒地或逃跑。幾秒鐘後，現場再傳出類似炮彈飛來的聲音。據悉，死者包括一名兒童。

澤連斯基譴責這次襲擊，稱這個位於頓涅茨克（Donetsk）東部的工業城市，有市場、商店和藥店遇襲，認為是俄軍對「一座和平城市」的蓄意襲擊，稱必須盡快擊敗這個邪惡勢力。

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康斯坦丁諾夫卡戰前人口約為70,000，距離遭受重創的巴赫穆特（Bakhmut）約30公里。自俄烏戰爭爆發後，該處持續飽受戰火侵襲。其距離基輔約560公里，布林肯正在當地訪問，料將再宣布對烏克蘭提供10億美元援助。

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幾個小時前，基輔和敖德薩（Odesa）南部地區也遭到空襲。首都沒有傷亡報告，但烏克蘭官員指敖德薩地區有一人死亡。