俄土領袖會面後　美卿布林肯突訪烏克蘭　料公布逾10億美元新援助

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月6日突然訪問烏克蘭，已抵達首都基輔。他此行發生在俄土領袖之後，路透社6日報道，據美國國務院一名高級官員向傳媒介紹指，預料布林肯會公布美國對烏克蘭的新援助，金額逾10億美元。



美方之前未有公告布林肯這次行程，外界關注美烏會否討論如何應對俄羅斯近期取態，包括有關和談與黑海糧食出口協議等。

美烏其中一個議題應包括俄總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）9月4日的會談內容。普京會後指烏克蘭的反攻行動失敗。

普京會後談及俄烏戰爭時稱，烏克蘭反攻行動不是陷入停滯，而是失敗，至少在目前的情況來看是這樣，他相信烏軍下一步的反攻行動仍會以失敗告終。

他又稱俄方從未拒絕就俄烏戰爭談判，現在也不會拒絕；至於斡旋，俄方也從未拒絕，又引述中國和非洲國家提出調解建議和倡議。

美方暫未公開回應的原因，有可能是希望待到與基輔會談後，與盟友協議立場，之後再公布。

普京晤埃爾多安談俄烏戰爭與黑海糧食出口協議：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月4日在俄羅斯索契會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（Reuters）

黑海糧食協議 有待西方回應

普京在回應黑海糧食協議恢遵一事時重申，一旦協議中關於取消對俄羅斯農產品出口限制獲得全面履行，莫斯科就會準備考慮重返協議。

由此看來，普京此話或已在說，現在球在西方國家一方，等包括以美歐為首陣營回應。

俄土領袖9月4日會面後，烏方稱將與土方談話，但迄今未有進一步消息。圖為2023年7月17日烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）訪問美國紐約，在抵達聯合國總部前向媒體發表講話。安理會在聯合國總部就烏克蘭局勢舉行會議。（Reuters）

必談軍援付運與加碼

俄烏戰爭持續18個月，美國政府已提供或同意向烏克蘭提供多輪軍援，包括有知情人士所指，最快9月運抵烏克蘭的美國「艾布拉姆斯」（Abrams）主戰坦克、防空導彈、海岸防禦艦艇以及先進的監視和雷達系統等。

烏克蘭方面多番喊話要求的戰機付運進度，料是重點議題之一。布林肯7月23日說：「烏克蘭將獲得一批F-16戰機，但需要數月時間。問題不僅僅是在戰機本身，還有培訓以及技術維護，以及利用飛機參與整體軍事行動。這都需要時間」。

此外布林肯在7月23日播出的美媒訪問中也說，烏克蘭已奪回俄羅斯佔領約50%的領土，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭。但他承認，烏克蘭反攻任務「非常艱難」，「我們仍認為反攻要數月的時間」。

烏克蘭局勢：2023年9月6日，烏克蘭基輔遭俄羅斯導彈襲擊後，基輔市上空冒起濃煙。（Reuters）

烏軍反攻料加強？

根據烏方說法，近期南的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區取得進展，烏軍突破俄軍第一道防線，目前在梅利托波爾（Melitopol）一帶進行反攻。此外，烏軍還稱已收復東部的巴赫穆特（Bakhmut）附近3平方公里的地方。

英國《觀察家報》引述札波羅熱地區的烏克蘭軍官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）稱，烏軍反攻進展並未如預期地更快到來，其中一個原因是受制廣大地雷區。

澳洲軍事專家奧爾（Allan Orr）則向美國《新聞周刊》說，北約未向烏軍提供足夠的裝備與訓練。

這些問題，都很可能是布林肯此行與基輔觸及的議題。

圖為2023年9月6日，烏克蘭基輔附近，消防員在被導彈擊中的地點工作。（烏克蘭國家緊急服務部門新聞處／Reuters）

軍事專家庫普（Marcus Keupp）向德國電視二台（ZDF）說，烏軍目前的行動重點不在創造如電影般驚人的軍事突破，而是要找到俄軍防禦漏洞。

有分析稱烏軍能否取得重大進展，或將取決於俄軍的狀態。華府智庫戰爭研究所（ISW）引述俄羅斯軍官霍達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）的說法稱，他的部隊承受「極大身心壓力」。

倘真如此，美烏是否會趁會談的機會決定支持烏軍加強「追擊」，也是外關注的焦點之一。