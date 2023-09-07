意大利外長：意中戰略夥伴關係比「一帶一路」倡議更重要

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）說，意大利與中國之間的戰略夥伴關係將比「一帶一路」倡議等單一雙邊協議更為重要。



路透社報道，塔亞尼星期三（9月6日）在議會發表講話時作出上述聲明。他重申，中國的「一帶一路」倡議在貿易和投資方面都「不盡人意」。

塔亞尼上週末前往北京會見了中共政治局委員、中國外交部長王毅。王毅在會上說，中意都是世界主要經濟體，還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員夏爾（James Char）接受《聯合早報》訪問時解讀，王毅的發言說明北京迫切希望遊說意大利留在「一帶一路」，因為這個G7成員國的退出將削弱「一帶一路」的威望，對這項中國國家主席習近平提出的標誌性外交政策造成衝擊。不過，若意大利議會已做出決定，兩國外長對話能發揮多大作用不得而知。

意大利是唯一加入「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員。意中「一帶一路」協議備忘錄將於明年3月到期，意大利須提前三個月作出決定，否則將自動續簽五年。

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