王毅晤塔亞尼　讚揚意大利獨立自主外交政策　籲堅持開放合作

撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅9月4日在北京，與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）舉行會談。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異。中方願同歐方平等相待、坦誠交流。中方讚賞意方堅持獨立自主的外交政策，期待意方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

王毅表示，中意都是文明古國，共同開闢了東西方交流先河，為人類文明進步作出了卓越貢獻。中意都是世界主要經濟體，雙方合作優勢互補，實現互利共贏。中意還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。

王毅：爭取中意關係走在中歐關係前列

王毅指出，面對地緣政治等挑戰和干擾，中意應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道。堅持中意關係的戰略性，爭取雙邊關係走在中歐關係前列；堅持中意合作的開放性，推動中國高質量發展同意大利經濟增長互促共進；堅持中意關係的文明性，以文明互鑑抵製文明衝突，弘揚全人類共同價值。中方願同意方落實好兩國領導人重要共識，加強高層交往，夯實雙邊關係政治基礎，拓展高水平務實合作，豐富人文交流，推動中意關係持續健康穩定向前發展。

塔亞尼：願為歐中關係發展發揮積極作用

塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守一個中國政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。意中兩大文明友好交往源遠流長，儘管當前國際局勢動盪不定，但意中關係不會受其影響，意方願為歐中關係發展發揮積極作用。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

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