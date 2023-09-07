華為5G新機突圍｜美國眾議員促停向華為和中芯國際出口所有技術

中國電訊設備製造商華為（Huawei）8月底推出新的5G手機Mate 60 Pro，被指在先進晶片方面取得突破，成功突圍美國的技術封鎖。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）9日6日要求，美國商務部應停止向華為，以及中國最大半導體企業中芯國際（SMIC）出口所有技術。



有消息指出，華為Mate 60 Pro所用的晶片是由中芯代工生產。加拉格爾發聲明稱，如果沒有美國技術，該款芯片可能無法生產，中芯國際可能已違反美國商務部的「外國直接產品規則」 （Foreign Direct Product Rule）。根據該規則，在生產過程中使用到美國技術、機器零件與人才的跨國企業，需進行出口管制。

加拉格爾表示，現在是時候結束美國對華為和中芯國際的所有技術出口，以表明任何藐視美國法律並破壞美國國家安全的公司，都將被切斷與美國的技術的聯繫。

此前已有分析認為，華為的新手機的技術突圍，將引發美國進一步收緊對華限制。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5日出席記者會時，有傳媒問到白宮是否擔心華為新款手機晶片取得突破進展，他當時稱會先尋求更多資料才作評論。