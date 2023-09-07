華為5G新機爆紅　官媒談「中國芯」稱：輕舟已過萬重山或為時尚早

國務院主辦、內地官媒《經濟日報》日前刊登評論文章稱，通訊巨頭華為推出的新手機「Mate60 Pro」熱賣，反映外界對「中國芯」的期待，但是「說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早」。



《經濟日報》9月6日刊登題為《自主創新托起「中國芯」》的評論文章。文章稱，從華為Mate60 Pro突然預售到線下門店排起長隊，連日來，社會各界對這款中國國產手機的關注熱度不減，其背後是對「中國芯」的期待，是對突破封鎖的迫切，也是對科技自立自強的信心。

華為新機Mate 60 Pro引發民眾排隊搶購熱潮，圖為廣東廣州。（時代週報）

文章指出，儘管華為目前對Mate60 Pro的技術細節保持緘默，其採用的晶片有許多未知數，但綜合各方消息來看，可以肯定的是，「中國芯」正披荊斬棘、大步前進。

文章寫道：「歷史和現實告訴我們，自主創新沒有捷徑可走，核心技術受制於人，隨時都可能面臨被『卡脖子』。晶片產業是典型的技術密集、資本密集型產業，具有技術含量高、資金投入大、投資週期長等特徵，也是自主創新最為艱難的領域。但是，先進晶片是當今重要技術的基礎，是推動人工智慧等先進技術發展的驅動力，也是大國博弈的核心競爭力。這樣的關鍵核心技術要不來、買不來、討不來，唯有依靠自主創新。」

華為Mate60 Pro引發國際輿論關注：

專業機構拆機報告：華為新手機使用中芯7納米制程晶片

文章還列出中國在晶片發展方面有兩大優勢，分別是超大市場的需求推動，以及快速彙聚資源和人才的能力。

文章最後稱，說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早。遭遇打壓時不能氣餒，取得成績時也不能自滿。「資訊技術進步一日千里，晶片行業更是日新月異。我們還需付出更多努力，以技術創新為根本，持續投入研發，加快技術攻關，掌握更多核心技術和專利，提高產業自主創新能力和競爭力。」

中國輿論最近一個星期對國產晶片突破美國技術封鎖的可能性感到樂觀，因為華為8月底新開售的手機被國際機構證實使用了中芯國際製造的七納米製程晶片，顯示中國國產晶片取得突破。