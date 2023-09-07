東盟與日本提升至全面戰略夥伴關係

東盟（ASEAN）與日本的關係進一步提升，日本成為東盟三年裏第五個升級為全面戰略夥伴的國家。



雙方星期三（9月6日）在第26屆東盟—日本峰會上，採納設立全面戰略夥伴關係的聯合聲明。這再次肯定了東盟與日本根據互信、互重、互惠和平等的合作，進一步加強關係的努力。

東盟2021年與中國和澳洲建立全面戰略夥伴關係，美國和印度則在去年將它們與東盟的關係提升至這個級別。

出席峰會的李顯龍總理在發言時說，全面戰略夥伴關係能讓東盟和日本拓展聯繫。他建議雙方在三方面展開合作。

首先，在網絡安全和數碼經濟方面，李總理指出，日本是東盟數碼化工作上的重要夥伴，也為東盟網絡安全能力建設做出積極貢獻。

他也說，雙方應繼續努力，實現開放、包容、可相互協作的數碼生態系統。

在氣候變化和綠色經濟方面，李總理對日本的亞洲淨零碳排共同體倡議表示歡迎，並指這將促進亞洲碳服務價值鏈的發展。

至於互聯互通領域，李總理認為東盟和日本應尋求談成互惠互利的東盟—日本航空服務協議，也應在基礎設施發展與融資上合作。

新加坡將在明年8月的東盟外交部長會議上，從泰國手中接過東盟—日本對話夥伴關係協調國的棒子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

