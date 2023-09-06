東盟峰會｜東盟高度關注中美關係走向　李顯龍呼籲中美繼續對話

新加坡總理李顯龍在9月6日舉行的東盟—中國峰會上發言時，呼籲中美繼續對話，並在各層級建立戰略互信。



東盟國家領導人與中國國務院總理李強9月6日在印尼舉行東盟—中國峰會。新加坡總理李顯龍在會上發言時談到中美關係，並指東盟高度關注中美關係走向。

「這與東盟直接相關，因為緊張關係輕易就能激起本區域現有的閃燃點，削弱我們所有人幾十年來享有的和平、繁榮和穩定。」

李顯龍表示，兩國繼續對話、在各層級建立戰略互信，力求加大合作，至關重要。中美兩國必須展現領導力，解決一系列影響所有人的全球課題。

在東盟與中國的關係上，雙方就根據東盟印太展望展開互惠互利合作發表了聯合聲明。李顯龍表示，這反映了雙方對東盟印太展望和東盟核心地位的承諾。他同時指出，雙方應繼續根據東盟印太展望的四個重點領域，展開實質合作，以建立互信和解決具挑戰性的課題。

李顯龍進一步指出，東盟和中國在南海課題上應繼續彼此接觸，維持區域的和平與穩定。雙方應該加大力度，談成符合1982年《聯合國海洋法公約》等國際法公認原則，及保障各方權益的《南中國海行為準則》。

本文獲《聯合早報》授權轉載

