黑雨水浸｜日本研究：全球暖化增颱風破壞力　雨量升風速加快

熱帶氣旋「海葵」（Typhoon Haikui）的殘餘低壓槽9月7日導致香港及廣東省多地出現暴雨和水浸，雨量驚人。在科學界，專家更擔心在全球暖化影響下，未來颱風威力更強，日媒8月29日稱，日本環境省使用超級電腦預測，顯示全球暖化或會令颱風破壞力更強，風速加快，降雨量也增加，造成更嚴重人命傷亡和經濟損失。



《朝日新聞》8月29日稱，日本環境省在超級電腦輸入數據，分別模擬全球氣溫比工業化時代前上升攝氏2度和攝氏4度的情況，並於7月21日公布這些預測結果。

報道指，颱風「海貝思」（Typhoon Hagibis）2019年吹襲日本，而日本環境省的預測結果顯示，在全球氣溫比工業化時代前上升攝氏2度的情況下，「海貝思」會為日本關東和東北地區帶來多4%的降雨量，包括千曲川在內的河流的平均最高流量會增加10%，這是引發水浸的其中一個因素。在全球氣溫比工業化時代前上升攝氏4度的情況下，降雨量會增加20%，河流平均最高流量會增加23%。

颱風「飛燕」（Typhoon Jebi）2018年吹襲日本。日本環境省的預測結果顯示，在全球氣溫比工業化時代前上升攝氏2度的情況下，「飛燕」的最高風速每小時會增加32.4公里，而在全球氣溫比工業化時代前上升攝氏4度的情況下，最高風速每小時會增加36公里。

「海葵」的殘餘低壓槽9月7日晩11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年以來的最高紀錄，即創139年新高。

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