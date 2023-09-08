Elon Musk憂戰事升級　曾拒啟動「星鏈」以阻烏克蘭襲俄基地

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）2022年拒絕烏克蘭提出在克里米亞（Crimea）海岸附近啟動星鏈（Starlink）衛星服務的請求，以阻止烏克蘭對俄羅斯海軍基地的襲擊。



《華盛頓郵報》9月7日發布作家艾薩克森（Walter Isaacson）撰寫的馬斯克傳記的節選，其中提到，2022年9月，「烏克蘭軍方試圖偷襲駐紮在克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊，派出6艘裝滿炸藥的小型無人潛艇，並用星鏈作為導航。」

艾薩克森寫道，馬斯克「與俄羅斯駐美大使交談時，大使明確告訴他，烏克蘭對克里米亞的攻擊將導致俄方用核武器反擊。」

出於對「更廣泛戰爭」的擔憂，馬斯克「秘密告訴他的工程師關閉克里米亞海岸100公里範圍內的星鏈。因此，當烏克蘭潛艇靠近塞瓦斯托波爾時，它們失去連接，並被衝上岸，不會造成任何傷害。」

對此，馬斯克在社交媒體平台X（前稱Twitter）上回應稱：「有爭議地區的星鏈沒有被激活。SpaceX沒有關閉任何東西。」

此外，馬斯克承認烏克蘭政府曾「緊急要求」啟動克里米亞海岸附近星鏈一事，「他們的意圖明顯是要擊沉停泊着的大部份俄羅斯艦船。如果我同意他們的要求，那麼SpaceX將明確成為一場重大戰爭和衝突升級的同謀。」

馬斯克也呼籲停戰。

「雙方應該同意休戰。每過一天，就有更多的烏克蘭和俄羅斯青年為得到或失去一小塊土地死去，而邊界幾乎沒有改變。這不值得他們犧牲生命。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

