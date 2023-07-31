Starlink星鏈覆蓋50地　Elon Musk政治立場惹猜疑　軍政商界不安

由電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的星鏈衛星網路，目前已發射超過4,500顆衛星，覆蓋地球上幾乎每一角落。然而馬斯克的政治立場不明確，對於星鏈網路的安全問題引發多地政府、軍方及商界擔憂。



星鏈衛星網路的安全問題將持續受到關注，並有可能對全球網路和通訊產業產生重大影響。

星鏈衛星網路的4,500多枚衛星，數量佔全球活躍衛星活動的一半以上，未來還將增加到4.2萬顆。在發生示威抗爭的國家（伊朗及土耳其的示威者）、戰區、偏遠地帶、天災受害區等地網路設施不完善的地方，星鏈通常成為這些地區連上網路的通道。

烏克蘭數碼化轉型部長兼副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）曾在一個訪問中說，星鏈已成為該國整個通訊基建的鮮血。

《紐約時報》 28日引述一些知情人士透露，烏克蘭總司令烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）與美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）3月17日交談時，討論星鏈技術及其商業利益。

札盧日內提到，烏克蘭需要星鏈來進行戰場決策和通訊，但也希望確保持續的使用，並討論了如何支付相關費用。他還問道，美國是否評估過馬斯克的政治立場和商業利益。

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星鏈衛星網路這個戰略重大的衛星互聯網，讓馬斯克成為太空通訊領域的最大玩家，並且斂聚權力。然而，由於缺乏監督和法規，以及馬斯克飄忽不定、個性驅動的處事風格，一個人就能決定客戶或政府能否取用星鏈，此外他還能靠它取得大量敏感資訊，也可能導致星鏈出現安全問題。這引起不同地方政界和軍方的擔憂。

例如在烏克蘭，一些擔憂已成為現實。《紐約時報》 28日引述知情人士稱，馬斯克在戰爭期間多次限制星鏈接入。他一度拒絕烏克蘭軍方在俄羅斯控制的克里米亞附近開啟星鏈的請求，影響了戰場戰略。2022年他公開提出一項似乎符合俄羅斯利益的「烏克蘭-俄羅斯和平」四點方案。這些都令人想到，他掌控強大的星鏈，國際影響力也隨之加大。

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很多使用星鏈的國家或地區，包括烏克蘭，已感到有些騎虎難下。烏克蘭評價馬斯克商業利益太廣，政治立場晦澀不清。《紐時》稱台灣也因此不敢使用。中國大陸更是警惕抗拒，並設法自行發展相同通訊網絡。

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