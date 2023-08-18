Elon Musk抵達東京　時隔9年再訪日本

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）抵達日本東京，這是他9年來首次訪問日本。



彭博社報道，馬斯克於當地時間星期四（8月17日）晚上8時30分左右（香港時間星期四晚上7時30分左右）發推文稱已抵達東京。星期五（18日），馬斯克還發布了一系列來自東京互動藝術展覽 「團隊實驗室」（TeamLab）的短片。

馬斯克上一次訪日是在2014年，當時他與松下控股公司敲定了在美國建造電池工廠的協議。此次訪日也是他在3年來首次訪問中國後的第二場亞洲之行。

彭博社的報道指出，在推動電動化的進程中，日本最大的汽車製造商已經落後於特斯拉和中國比亞迪股份有限公司（BYD Co.）等電動車製造商。

身為世界最大汽車製造商的豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）此前承諾，到2026年將電動車年銷量提至150萬輛。

與之相比，特斯拉2023年上半年交付了近89萬輛汽車。不過，這種銷售增長是有代價的，特斯拉正在其主要市場降價促銷。馬斯克7月說，如果利率繼續上升，汽車製造商將不得不繼續降價。

特斯拉本週在中國兩次降價，加劇了人們對這一全球最大汽車市場重燃價格戰的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

