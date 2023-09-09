佩洛西宣布爭取連任美國眾議員　「老人政治」何時結束？

美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月8日宣布，她會爭取連任三藩市選區的眾議員議席，打破退休傳聞。法媒指，佩洛西宣布競選連任或擴大關於美國政治階層老齡化的議論聲浪。



現年83歲的佩洛西在社交平台X（前稱Twitter）宣布爭取連任計劃，稱三藩市更需要自己推動當地價值和進一步復原，國家亦需要向世界展示存在感，為所有人爭取自由和公義，因此她決定出選，希望選民向她投下支持一票。

除佩洛西外，現年81歲的美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）3月絆倒後，7月26日及8月30日分別僵住不動21秒及30多秒，這也讓外界再次關注到美國老人政治的問題。

在參議院，除了麥康奈爾，還有89歲的共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）和90歲的民主黨議員范斯坦（Dianne Feinstein），以及20多名70歲或以上的議員。

美國2024總統選舉大熱、民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）及共和黨的前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）亦分別現年80和77歲。

說回佩洛西，她1987年首度晉身眾議院，2007及2019年兩度成為眾議院議長，不過共和黨2022年獲得眾議院控制權後，她宣布不再擔任眾議院民主黨領袖，但繼續留效國會。

佩洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）2022年10月遭一名手持鎚的男子闖入家中襲擊受傷後，她曾表示事件或影響自己會否退出政壇的決定。而在她正式宣布角逐連任前不久，有消息人士稱，她8日早上向一批義工披露有意連任一事。

報道提到，佩洛西擔任眾議院議長期間，善於建立跨黨派聯盟，以支持艱難的表決，為通過《不良資產救助計劃》（TARP）、《平價醫療法案》（Affordable Care Act）等具歷史意義的法案鋪路。