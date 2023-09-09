G20峰會｜李強：切實加強宏觀經濟政策協調　要合作不要對抗

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度新德里舉行，中國國務院總理李強9日在峰會第一階段會議發表講話，他表示G20成員要切實加強宏觀經濟政策協調，為世界經濟增長傳遞信心，又稱要合作不要對抗，要包容不要排斥。



根據中國外交部發布的講話內容，李強稱基於對人類前途命運的思考，中國國家主席習近平提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，人類命運休戚與共，各國應當相互尊重、求同存異、和平共處，在重大危機和共同挑戰面前，誰都不能獨善其身，唯有團結合作才是人間正道。

李強表示二十國集團成員應當堅守團結合作初心，扛起和平與發展的時代責任，要切實加強宏觀經濟政策協調，為世界經濟增長傳遞信心、提供動力，做推動全球經濟復蘇的夥伴。

李強2023年9月9日在印度舉行的G20峰會上與印度總理莫迪握手（Pool via REUTERS）

他稱要堅定推進經濟全球化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，做推動全球開放合作的夥伴，「我們要共同守護地球綠色家園，促進綠色低碳發展，保護海洋生態環境，做推動全球可持續發展的夥伴。我們要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。」

李強稱中國將堅定不移深化改革、擴大開放，推動高質量發展，推進中國式現代化。

他指中國發展前景光明，必將為全球經濟復蘇和可持續發展注入更多新動能，「我們願同各方一道，為人類共同的地球、共同的家園、共同的未來，付出更大努力、作出更大貢獻。」