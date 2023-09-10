《男兒當入樽》聖地吸引大批遊客打卡　鐮倉市加派人手維持秩序

日本人氣漫畫《男兒當入樽》（又譯：灌籃高手）紅遍全球，其中一個取景地點、江之島電鐵（江之電）的鐮倉高校前站附近的一個平交道更成為不少遊客的打卡熱點，神奈川縣鐮倉市政府有見及此，決定在平日都安排交通督導員到場，減少「過度旅遊」都居民的影響。



共同網9月9日報道，在5日下午，大批遊客湧到《男兒當入樽》動畫版片頭主題曲出現的鐮倉高校1號平交道附近，他們拿着智能電話拍照和打卡，不少人都是說中文和韓語，而交通督導員則不時大聲呼籲民眾返回行人路。

鐮倉市政府表示，該平交道本身已是熱門景點，再加上電影《THE FIRST SLAM DUNK》上映的加持，令當地人氣爆棚。報道提到，遊客在馬路上以大海為背景拍照，以及亂拋垃圾等擾民行為時有發生。

《男兒當入樽》新作上映，讓大量旅客前往神奈川縣鎌倉市朝聖「打卡」：（按圖了解）

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市政府與江之電原本在週末及長假期時派遣交通督導員，但決定由9月開始將措施擴展至平日早上10時至下午6時，並由雙方共同負擔有關人員費用。

另外市政府亦製作以日、英、韓及中文的海報，提醒遊客不要進入私家地或妨礙交通。當局表示，希望大家遊玩時保持克制，拍照時顧及附近交通，避免造成擾民。