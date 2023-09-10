摩洛哥地震2012死2059傷　災民達30萬　專家：威力相當於25枚核彈

北非國家摩洛哥（Morocco）內政部9月9日表示，地震造成全國遇難人數上升到2012人，2059人受傷，其中1404人受傷嚴重。約旦地震學家接受傳媒採訪時稱，摩洛哥這次地震的威力相當於25枚核彈。



地震發生在8日下午11時後不久，受災最嚴重的省份是Al Haouz、瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙沃（Chichaoua）和Taroudant。世界衛生組織表示，有超過30萬人受影響，遍及馬拉喀什及其附近地區。

摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）9日宣布哀悼3天並下令降國旗致哀。

約旦哈希姆大學地震學與自然災害系教授塔拉齊（Iyd al-Tarazi）接受衛星通訊社採訪時稱，摩洛哥地震具毀滅性質，並強調就核彈所含物質而言，其威力相當於25枚核彈。

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他表示：「黎克特制7級地震非常強烈，能夠在震中造成每秒200至300釐米的地面加速度，這能夠摧毀設施，特別是那些沒有進行專門抗震設計的設施，即地基沒有做好在地質學和地形學上的充分準備。」

關於摩洛哥地震對周邊國家的影響，塔拉齊排除地震會對周邊地區，尤其是北非或中東國家的地殼產生任何強烈刺激作用的可能，因此他認為鄰國不太可能發生類似的破壞性地震。

摩洛哥地震：圖為2023年9月9日，強震發生後翌晨，位於艾米茲米茲與Ouirgane之間的道路上，一幢在地震中倒塌的民房。（Reuters）

關於在地震發生前預測地震的可能性，塔拉齊解釋稱：「地震通常不可預測，因為有很多原因導致科學家無法確切知道地震何時發生，但有時——這種情況很少——地震發生前地殼活動會增加，在大地震前會發生一連串震級較小的小地震，大約在3級或4級左右。地震震中的磁場、電場和其他地層也可能發生一些變化，但這些變化並非永久性質，因此科學家不能依靠這些變化來試圖預測此類地震。」

塔拉齊稱：「摩洛哥距離構造板塊——非洲板塊和歐亞板塊的交界處相當遠，距離約400公里，因此科學家之前排除這一地區發生如此規模地震的可能。」

這位地震學家解釋說，摩洛哥地震將改變地震學家和地質學家使用的許多理論，因為該地區距離岩石圈板塊的碰撞邊界有數百公里遠，但仍然發生一次強度出乎意料的地震，「它將改變一些與震源、地震帶邊界和地震活動有關的科學概念。」