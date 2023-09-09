尖叫震天！摩洛哥強震傷亡慘重有原因　專家：料有數百次餘震

美國地質調查局（USGS）稱摩洛哥時間9月8日深夜地動山搖，名為Oukaïmedene的小鎮以西約56公里發生強烈地震。小鎮位於第四大城市馬拉喀什（Marrakech）以南約75公里。美國地質調查局（USGS）解釋稱，阿特拉斯山脈的「斜逆斷層」（oblique-reverse faulting）是導致今次地震發生的原因。



半島電視台9日稱，摩洛哥不少大城市的民眾都報告稱，災場傳出令人難以承受的尖叫聲。

地震震央在摩洛哥中部的大阿特拉斯山（High Atlas），不僅Oukaïmedene（Oukaimeden，它是知名滑雪度假小鎮），摩洛哥首都拉巴特（Rabat）和第四大城市馬拉喀什（Marrakesh）等許多城市有震感。是次地震遠至西班牙及葡萄牙都有感。

內政部稱。是次地震已奪走600多人性命、300多人受傷。

USGS稱，此次地震發生在8日晚11時11分（香港時間9日早上6時11分）左右，震動持續數秒。大約19分鐘後又發生4.9級餘震。

摩洛哥地球物理中心則稱此次地震震級為7.2級。

USGS在其網站分析稱，這種規模的地震在該區並不常見，但並不令人意外。自1900年以來，是次地震500公里範圍內沒有發生過6級或以上地震，僅發生過9次5級或以上地震。

USGS補充說，摩洛哥之前的地震大多發生東部地區。是次地震卻發生在西南部。

機構還預測地震或會造成重大破壞，災難可能蔓延：

該區很多民眾住在「非常易受地震震動」影響的建築物。此外，值得注意的是，地震發生在深夜時分，不少人已入睡，部份人可能因此無法及時逃生。 美國地質調查局

約旦地震學教授塔爾齊（Eid Al Tarzi）9日告訴半島電視台，未來「可能發生數百次餘震」。

人們需遠離不堅固的建築物，因它們很容易倒塌。我們預計餘震可能持續在3至4週發生。 約旦地震學教授塔爾齊

該區以往也發生過死傷慘重的地震。摩洛哥北部胡塞馬地區（Al Hoceima）2004年2月24日發生6.3級強烈地震，628人死亡、926人受傷。

摩洛哥鄰國阿爾及利亞（Algeria）1980年發生7.7級地震，數千人死亡。那次地震震央也在大阿特拉斯山。

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摩洛哥歷史名城馬拉喀什著名的紅牆出現裂縫。

政府稱有數百人死亡，當地官員稱，大部份死者都在山區，救援人員暫時難以接觸到他們。

從網上流傳的影片可見，房屋及樹木明顯搖晃，人們在感受震動後紛紛走避。一個酒店泳池在地震發生後停電。此外有清真寺在地震中損毀。

市內有一些建築物倒塌，而醫院則需進行疏散。摩媒稱，已有至少296人死亡，另有153人受傷。政府稱有數百人死於這場地震。

有網民在社交媒體發布馬拉喀什著名的紅牆的影片，可見它出現大條裂縫。

一位居民告訴路透社，馬拉喀什老城的一些建築物已經倒塌。據說當地人待在留在室外，以防強烈的餘震發生。

另一名男子描述說，他感到「劇烈的震動」，並看到「建築物搖動」。

摩洛哥馬拉喀什地震：2023年9月8日深夜摩洛哥發生強烈地震後，人們9日聚集在卡薩布蘭卡（Casablanca）的街道上。（Reuters）

名為Abdelhak El Amrani的民眾告訴法媒：「人們都震驚和恐慌。孩子們在哭泣，家長們心煩意亂。」他說電源和電話線中斷了十分鐘。

法媒9日稱，一個家庭被困在倒塌的房屋廢墟中，該市的許多人被送往醫院。較早時沙特阿拉伯傳媒阿拉伯電視台（Al Arabiya）9日稱至少5人因被壓在廢墟下而喪生；未知兩者報道是否指同一批人。

發生地震後，不少人立刻逃出戶外。

網上流傳的相片顯示，有人站在大街上，網上也有影片顯示建築倒塌後現場遍地瓦礫的景象及建築倒塌瞬間現場粉塵飛揚的情形。

綜合路透社、天空新聞及《鏡報》報道，德國地球科學研究中心（GFZ）及美國地質調查局（USGS）數據指，地震發生於8日晚上11時11分，震央位於摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）西南約71公里處，震源深度18.5公里。

網上社交平台流傳多段相信是地震的片段，見到有民眾由商場跑到室外暫避，以及建築物搖晃及受損等情況，亦有片段顯示有多層建築物倒塌。

人們在社交媒體上分享的著名的紅牆的影片，其中一堵牆出現大裂縫，部份牆體倒塌，瓦礫散落一地。

馬拉喀什（Marrakesh）在柏柏爾語的意思是「上帝的故鄉」。作為摩洛哥的四大皇城之一，馬拉喀什意思是「紅顏色的」。

馬拉喀什城已有一千多年的歷史，它曾是摩洛哥的首都，該國最大的傳統露天市場（Souk）就在此地。城中有兩個主要的分區：老城區（Medina）和新城區（Ville Nouvelle）。老城區1985年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。