巴西總統盧拉將訪俄羅斯　邀普京出席2024金磚峰會：他不會被捕

巴西總統盧拉說，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作）2024年出席在里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）會議，巴西方面不會逮捕他。



路透社報道，盧拉星期六（9月9日）在印度新德里參G20領導人峰會期間接受《第一郵報》（Firstpost）採訪時稱，普京將應邀出席明年在里約熱內盧舉行的G20會議。盧拉則計劃在那之前赴俄出席金磚國家（BRICS）會議。

盧拉在採訪中說，他相信普京可以很容易地去往巴西，「……如果我是巴西總統，而普京（在這種情況下）來到巴西，他不可能被逮捕。」

海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）2023年3月指控普京犯下戰爭罪，並對其發出逮捕令。8月，身為國際刑事法院《羅馬規約》締約國的南非主辦金磚國家領導人峰會，普京缺席現場會議，以視像形式參會。本週末在印度舉行的G20領導人峰會，普京同樣缺席，且未派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。

巴西也是《羅馬規約》締約國。巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）今年3月就國際刑事法院逮捕令表示，如果普京訪問巴西領土，逮捕令將被立即執行。

針對盧拉星期六的言論，巴西總統辦公室沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

