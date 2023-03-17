國際刑事法院下令拘捕普京　涉在烏克蘭干犯戰爭罪行

海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月17日宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行，於是向他發出拘捕令。俄羅斯外交部其後批評，拘捕令沒有意義。



路透社報道，國際刑事法院指，普京涉嫌在烏克蘭非法移送兒童及民眾到俄羅斯，另外俄羅斯兒童權利委員會負責人利沃瓦-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）亦因為同樣指控而面對拘捕令。

國際刑事法院主席法官Piotr Hofmański表示，國際法禁止侵略一方將原本居住當地的民眾轉移到其他地方，而且兒童享有日內瓦公約（Geneva Convention）提出的特別保護。

俄羅斯一直否認軍方在烏克蘭違反戰爭罪行，克里姆林宮認為，國際刑事法院的任何決定都是對俄羅斯無效，對方提出的問題都是令莫斯科憤怒和不可接受。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱，俄國不是國際刑事法院《羅馬規約》（Rome Statute）參與國，因此沒有義務遵守要求。利沃瓦-貝洛娃則表示，自己面對拘捕令，意味國際刑事法院認同她的工作。

天空新聞（Sky News）提到，俄羅斯曾在2000年簽署《羅馬規約》，但從來沒有批准通過，並在2016年退出。