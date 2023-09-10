史上最難！G20領袖討論聯合公報　定稿無責俄字眼　莫斯科稱平衡

路透社9月10日引述歐盟官員稱，二十國集團（G20）領導人聲明的討論一直持續至最後一刻，但外界最關注的、有關俄烏戰爭的部份，料將不會出現強烈譴責俄羅斯的措辭。



二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度首都新德里舉行。

路透社指，關於G20聯合公報的討論，烏克蘭衝突是最具爭議性的議題。峰會召開前數週，G20各國已一直為烏克蘭衝突尋求共識，西方要求譴責俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯則表示會阻止任何不反映其觀點的最終方案。

烏克蘭局勢：2023年9月6日，烏克蘭基輔遭俄羅斯導彈襲擊後，基輔市上空冒起濃煙。（Reuters）

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）9日稱它有支持烏克蘭領土完整的語言，稱所有國家應「不要採取行動侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。」這跟該報9日取得的一份草稿內容沒有不同。

《政治報》稱，西方國家希望這番話可表達對俄羅斯入侵烏克蘭的、繼續的憤怒，也可對莫斯科的抱怨進行安撫。俄羅斯外交部長拉夫羅夫深入參與數週以來聯合公報最終版本的談判。

俄總統談判代表盧卡什（Svetlana Lukash）就聯合公報將發布的終稿稱，在俄烏戰爭方面的談判非常困難，她稱這是G20這個平台近20年來難搞的一個公報。大家在峰會前花了20天同意宣言的內容，以及用5天來處理這個公報。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫2023年8月31日在俄羅斯莫斯科與土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹，不在圖中）一同出席新聞發布會。（Pool via Reuters）

沒譴責俄羅斯侵烏

這份聯合公報並未像2022年11月峇里島發表的G20聲明那樣直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭。 一些官員認為，這是讓G20一些對莫斯科友好的成員支持公報唯一途徑，更不用說俄羅斯也是G20成員國了。

有親烏克蘭組織認為內容流出的聯合公報「虛弱」以及甚至「懦弱地不提俄羅斯或其正在進行的戰爭罪行」，但有成G20成員國認為，這是「公平的妥協」。

俄總統談判代表盧卡什（Svetlana Lukash）回應稱，在烏克蘭的議題曾有非常困難的談判，首先是金磚國家與夥伴的協調立體的立場，以及所有事情都以一個平衡的形式反映出來。

她說這是G20近20年歷史甚難的一次峰會。與會國在峰會舉行前花了近20天去同意G20宣言，為讓聯合公報最終稿獲得各方首肯也花了5天。

黑海糧食出口協議：圖為2022年12月11日，圖一批商船在博斯普魯斯海峽（Bosphorus）南錨地等待檢查。該處位於土耳其伊斯坦堡。（Reuters）

黑海糧食協議

聯合公報最終稿可被西方稱為「勝利」的部份，應該是黑海糧食出口協議。《政治報》稱，它呼籲「全面、及時、有效地執行」黑海糧食計劃。內文亦繼續呼籲確保來自烏克蘭和俄羅斯的糧食、食品和化肥的安全流通。

這名受訪的歐盟官員稱，俄羅斯對黑口糧食出口協議沒任何表示，峰會後會更陷孤立。

烏克蘭和俄羅斯是全球主要的小麥、大麥、葵花籽油等農作物的生產國，但俄烏戰爭令兩國農作物無法經黑海出口，引發糧食危機。在聯合國和土耳其2022年7月的斡旋下，各方達成黑海糧食出口協議。協議讓近3300萬噸的穀物和其他商品，安全地從3個烏克蘭港口運出。

協議兩度延長至2023年7月17日，直至俄羅斯宣布退出協議。