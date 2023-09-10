G20峰會｜李強與馮德萊恩會晤　重申中歐應加強合作

中國國務院總理李強9月9日在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。



新華社報道，李強表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，利用雙方關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。他指中方願意與歐盟一同努力，舉辦年內舉行的雙方領導人會晤，通過溝通協商加強互信、妥善解決分歧，共同積極貢獻全球和平發展事業。

李強指，防風險與合作並非對立，不能把相互依存與不安全簡單畫等號，更不應將經濟問題泛安全及政治化。他強調中國的發展和開放，為歐洲和世界帶來機遇而不是風險，重申北京方面願與歐洲加強溝通協作，令中歐經貿關係更可靠和穩定。

他希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。另外中方亦願意與歐盟加強綠色夥伴關係，在清潔能源、綠色金融等領域加強對話合作，為發展中國家應對氣候變化提供支持。

馮德萊恩之後在前稱Twitter的社交平台X談及今次會面，指中國在共同解決全球問題上扮演重要角色，包括發展、氣候變化及俄烏戰爭對全球的影響。她提到在俄烏戰爭方面，希望中國可以有正面作用，為烏克蘭帶來合理及長久的和平。

馮德萊恩亦表示，她4月訪問北京期間，曾就中歐關係進行有意義的討論，雙方在氣候、環境、雙邊經濟、貿易議題及全球問題上合作，因此期待可以取得進展及實際成果。