G20峰會｜李顯龍與辛偉誠會面　同意建立新加坡英國戰略夥伴關係

新加坡總理李顯龍和英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在印度新德里會晤並發表聯合聲明，將新加坡和英國的關係提升為戰略夥伴關係，兩國接下來也將完成一項雙邊投資條約的談判。



兩名領導人在新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會。

根據新加坡外交部星期六（9月9日）發的文告，新英戰略夥伴關係有五大支柱，即經濟合作；國防、安全、情報和外交政策合作；氣候、可持續發展、綠色經濟和能源合作；研究、科學、創新和科技合作；以及公共部門合作。

經濟合作方面，聯合聲明提到，新英兩國將就一項「現代化和強有力」的雙邊投資條約完成談判，保護和促進兩國之間的投資。

英國首相辦公室同天較早也發文告說，這是英國脫歐以來談判的首個雙邊投資條約。 「這將給予新加坡企業更多信心投資英國，反之亦然，有助於創造就業機會和促進兩國經濟增長。」

文告也說，新英之間的貿易額達210億英鎊，佔英國在東南亞貿易總額的40%。新英去年也簽署數碼經濟協定，幫助兩國企業抓住新貿易機會。

新英領導人聯合聲明中有關經濟合作的部分提到，兩國將加強在貿易、投資和金融等傳統領域的合作，探索數碼貿易和數碼經濟的新領域，並共同採取措施確保兩國經濟更具韌性。

聯合聲明指出，這份聲明「宣告新英關係進入新時代，為兩國人民合作與加強聯結催生機會，實現兩國的共同和平、穩定與繁榮。」

這是辛偉誠2022年10月任相後，首次同李顯龍總理進行雙邊會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

