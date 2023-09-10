摩洛哥強震狠心搖碎幾多家庭　倖存村民忍痛就地挖墳埋屍

北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日發生大地震，迄今至少2012人死亡。整個村莊籠罩在哀痛之中，救援人員全力搜尋倒塌房屋中的倖存者和遇難者，不少村民則就地挖墳埋屍，儘快安葬不幸去世的親人。



地震發生在8日下午11時後不久。受災最嚴重的省份是Al Haouz、瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙沃（Chichaoua）和Taroudant。

世界衛生組織表示，有超過30萬人受影響，遍及馬拉喀什及其附近地區。

作為摩洛哥的四大古皇城之一，旅遊熱點馬拉喀什在柏柏爾語的意思是「上帝的故鄉」。但在大地震發生後，整個城市滿目瘡痍，連都城著名的紅牆也被震至變的散落一地的瓦礫。

當地的民房及清真寺亦有不同程度的損壞，道路交通亦受影響，不論進行救援的人或是想要離開的遊客，都舉步維艱。

現年20歲的拉夫特里（Amber Raftery）與家人一起前往馬拉喀什度假，怎料遇上地震。他們回憶起地震時的巨大聲響和房屋晃動，爬上屋頂觀察只見整個城市塵土、煙霧瀰漫的情形。

為尋求安全，當初誤以為或發生炸彈爆炸的這家人不得不冒着危險穿越狹窄的街道前往市郊地區。他們並未受傷，也對摩洛哥民眾面臨的艱難境遇心生同情。對於是否返國，這家人因機票承惠400歐元一張而猶豫不決。

這場地震不僅給愛爾蘭旅客深刻體驗到地震帶來的恐慌與不安，也讓當地居民帶來巨大的痛苦與損失。馬拉喀什居民9日附近的墓地埋葬約70名遇難者，葬禮上不時傳出哭聲和尖叫聲。而在附近、包括Ouargane在內的村莊，村民直接在山上就地挖掘墳墓以埋葬逝者。

摩洛哥Al Haouz省村莊Moulay Brahim居民拉赫森（Lahcen）失去3名女兒，妻子和兒子仍生死未卜。他說：

我失去了一切，現在我什麼也做不了，我只想躲開這個世界，哀悼一下。

坐在家門口、40多歲女子哈斯娜（Hasna）仍處於震驚當中，她的家人倖免於難，但「整個村莊都在為失去的孩子哀悼。我的許多鄰居都失去親人。這種痛苦無法形容。」