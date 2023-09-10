Elon Musk被指與歌手前女友還育有1子　作家爆料馬斯克是11孩之父

關於美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）一本新傳記9月12日出。美媒9月9日稱，傳記提及，馬斯克與前女友、加拿大歌手Grimes其實還有一名兒子未曝光。若將這名兒子計算在內，馬斯克就是11個孩子的父親。



這傳記名為《Elon Musk》，由美國作家艾薩克森（Walter Isaacson）撰寫。

馬斯克與Grimes已公布他們育有一子一女。《紐約時報》9月9日發布的書評稱，書中內容顯示，兩人還有一名兒子未曝光，他的名字是Techno Mechanicus，暱稱是塔奧（Tau）。

Grimes：圖為馬斯克前女友、加拿大歌手Grimes於2022年9月23日在Instagram發布的照片，相中人是Grimes。（Instagram＠grimes）

馬斯克與Grimes於2018年5月成為情侶，Grimes於2020年5月誕下一名兒子。他們透過代理孕母在2021年12月生下一名女兒，其後分手。

《紐約郵報》娛樂網站Page Six於7月24日稱，外界對馬斯克與Grimes未曝光的第二名兒子塔奧所知甚少，也不知道他何時出生。

Elon Musk：由美國作家艾薩克森撰寫，內容關於美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克的傳記2023年9月12日推出。圖為2023年9月10日截取自亞馬遜網站的傳記封面照片。（亞馬遜網站）

馬斯克與加拿大作家威爾遜（Justine Wilson）誕下6名子女，其中長子在10週大時夭折。

Page Six於7月24日稱，根據法庭文件，馬斯克與美國大腦晶片企業「神經連接」公司（Neuralink）營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）2021年11月生下一對雙胞胎。因此，若將塔奧計算在內，馬斯克有11名子女。