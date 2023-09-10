拜登離開印度啟程訪越南　官員：主要談晶片稀土

美國總統拜登（Joe Biden）9月10日在印度新德里出席完二十國集團（G20）峰會後，啟程前往越南。



路透社10日引述官員指，美國與越南計劃在拜登訪越南期間提升雙邊關係，會談重點會是半導體和關鍵礦物質生產，尤其是稀土。

報道認為，美國把越南這個東南亞製造業大國視為確保全球供應鏈免受與中國相關風險影響的關鍵國家，數月來一直在推動升級與越南關係。

這間傳媒9日也引述2名知情人士報道，美國大型半導體企業與科企的高層代表11日也會在越南河內參加有美國及越南官員出席的商務會議。

報道指，這次會議仍在安排中，根據名單，預計參加的企業代表包括來自科企Google、Intel、Amkor、Marvell、晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）和飛機製造公司波音的高層。

會議除了有美國企業代表出席外，也有越南科企代表、越南官員和美國高層官員，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會參與。

報道指會議將確認美國提升越南在全球晶片製造領域作用的計劃，是華府為減少此行業面臨與中國相關風險的更廣泛戰略一部份，報道指這些風險包括貿易限制和台海緊張局勢。