「越南特斯拉」Vinfast市值破萬億背後

有越南「Tesla」之稱的電動汽車製造商VinFast周一（28日）股價一度抽升35%，市值曾高達2,100億美元；收市報82.35美元，升19.75%，市值達到1,586.6億美元，躋身全球市值第三大汽車製造商，僅次於市值為7,600億美元的Tesla及2,700億美元的日本豐田汽車。



儘管VinFast較遲進入電動車市場，且在美業務尚未全面展開，惟仍無阻其在美國股市的表現獲得關注，並受到當地不少投資者的支持和追捧。



憑着大幅上升的市值，VinFast經已成功超越福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors，GM）的總和，亦超過市值約1,000億美元的德國車企保時捷（Porsche），還有市值約920億美元的中國電動汽車製造商比亞迪；其市值甚至較美國金融業龍頭高盛還要高，高盛周一收市時市值為1,131億美元。

成立於2017年的VinFast，是越南首富潘日旺（Pham Nhat Vuong）所創立Vingroup集團旗下的子公司。該集團最初在烏克蘭銷售泡麵，至今業務遍及保健業、房地產、度假村、購物中心等。VinFast最初專注於傳統汽車，去年開始放棄了內燃機汽車轉而專注電動車，以及電動踏板車和電動巴士。

VinFast是越南首富潘日旺所創立Vingroup集團旗下的子公司。(網上圖片)

作為越南首個電動車品牌，VinFast今年上半年出售了1.1萬輛電動車，集中在越南國內。該公司目前有意擴展市場，並希望在未來一年銷售5萬輛電動車，包括美國市場。雖然其電動汽車業務尚未實現盈利，但外界預計該公司未來將擴大規模，並已決定在北卡羅來納州建廠。本月中，VinFast於納斯達克上市，首日市值就超過了歷史悠久的通用汽車和福特汽車在本土市場的市值。

早前，VinFast與新濠主席何猷龍私人擁有的特殊目的收購公司（SPAC）完成合併。有分析指，市場上流通的股票數量較少是Vinfast股價快速上漲的原因，這間越南車企只有約1,700萬股可供交易。該公司現時約99%的股份由三家公司持有，包括母公司Vingroup。由於投資者可獲得的股票數量很少，即使投資者進行少量買賣，股價也很容易大起大落。

在上周股價累升近350%，VinFast昨日（29日）股價遭受打擊，一夜暴跌43%，市值蒸發達830億美元。在SmartKarma研究平台上撰文的獨立分析師David Blennerhassett指出，VinFast目前的估值是不可持續的，因其流通股極少。

去年才投入電動車業的VinFast，近期的市值已超越比亞迪在內的一眾中資車企。(Reuters)

市場策略有誤 主打產品像「樣辦車」？

雖說VinFast股價備受追捧，但對於一家在美國欠缺品牌知名度或獨特產品的公司來說，VinFast的野心顯得有點巨大，尤其是該公司電動車目前的評價低且出口量少。

VinFast現時主打的是緊湊型SUV電動車VF8，但外間評價並不佳。擁有800多萬訂閱數的美國影片創作者Donut，上月12日上載了一段VF8的車評影片，直言試乘過後這是他在美國開過「最爛的車」，吸引逾460萬的人次觀看。Donut在片中帶大家體驗整個過程，並針對每個細節作出點評，引發外界關注。

美國汽車媒體Motor1給VF8的評價是，技術故障和其他質量問題表明有多項不足：「活像趕工出貨的產品，距離正式推出還有一年的原型車」。VF8定價為4.6萬美元，略低於福特的Mach-E。據路透社報導，截至7月底VF8在美國只售出了137輛。

今年5月，VinFast表示由於儀表板軟件出現問題，導致車主無法看到警示燈或車速表，恐增加撞車等安全風險，將召回銷往美國的首批VF8，共計近1,000輛汽車，當中有逾100輛車當時已經交付給客戶。

《日經亞洲》早前引述佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter指出，VinFast股價飆漲的原因，「實際上，它是一間仍處於虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明其市值有被高估，但投資者也認為可以賣給『更愚蠢的其他人』，透過炒股獲取短期利益。」

VinFast主打的VF8在美國市場的評價不佳。(Reuters)

因此，有投資分析師認為，VinFast的市值僅值230億美元，約合每股10美元，遠低於目前的市值。該公司目前的估值顯然過於昂貴，且尚未獲分析師開出較詳盡的研究報告；一般而言，華爾街對透過SPAC途徑上市的公司觀察期通常較長。

有分析指，VinFast專注於讓產品快速上市以及低成本製造，其發展策略似乎與蔚來集團和理想汽車等中企更為相似，但該公司卻不以中國市場為目標。因此，外界預料這間越南車企有機會像現代汽車等外國企業，得花費了數十年才贏得美國消費者的信任，反映VinFast不太可能在一夜間成功。

波折不斷 進軍美國市場恐前路坎坷

事實上，VinFast一直難以確定公司的戰略發展方向，這導致其今年在美國推出產品的過程頗為混亂，過程更可謂一波三折。而這卻正值其試圖建立品牌全球知名度的重要時刻。

VinFast似乎至今仍未在美國鎖定銷售策略。(Reuters)

VinFast最初嘗試了一種不同於其他電動車銷售商的獨特商業模式，主要是讓消費者能以較低的預付價錢購買汽車並租賃電池。當時這種做法讓客戶感到困惑，最終該公司暫時放棄了這個購車選項，並調整了零售策略，從直接面向消費者的單一銷售方式轉為直銷與經銷商模式結合。

今年6月，面對車輛質量出現問題一事，VinFast又得開始向受影響用戶提供補償，承諾根據問題嚴重程度支付100至300美元，並為VF8汽車提供10年或12.5萬英里的維修服務，及為電池提供10年售後保障。此外，VinFast表示正與汽車經銷商和分銷商合作，加強其電動汽車業務。

在過去一年內，VinFast還做了其他一些調整。據《華爾街日報》報導，該公司早前曾申請在紐約進行IPO，一度尋求籌集多達20億美元的資金。至今年5月，該公司改變策略，選擇與Black Spade合併上市，這種做法與其他一些電動汽車初創公司一樣，屬採用非傳統方式在美國交易所上市。

當下，VinFast最重要的任務是盡快提升其電動車的銷售數量。(Reuters)

然而，兩間公司達成該交易適逢SPAC熱潮消退，IPO市場的情況也不好，利率上升、通脹和地緣政治緊張局勢令投資者信心受壓。誠然，許多通過SPAC上市的初創企業股價都曾短暫飆升，但卻無法撐起高估值。最近幾個月，包括電動汽車新貴Lordstown Motors、高科技農業創業企業AppHarvest等多間透過此類方法上市的公司，經已申請破產。

今年4月，潘日旺同意明年動用個人資金向VinFast注資10億美元，另Vingroup也將再注資5億美元。此外，Vingroup有機會再提供10億美元的貸款。據監管公告顯示，VinFast借款遇到了問題，不得不請Vingroup作為擔保人，以滿足貸款人提出的擔保要求。

當前，VinFast的最大難題是銷量。在上月北卡羅來納州新裝配工廠破土動工，預計2025年產能將增加至15萬輛汽車後，這將為該公司高層帶來更大的壓力，急需調整在美國的銷售策略，大大提升當地出售汽車的數量。由此可見，如同這間越南車企近日市值大起大落一樣，其未來的道路或許充滿顛簸。