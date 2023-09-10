李強稱G20成員應作表率　踐行多邊主義　營造安全穩定國際環境

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度新德里舉行。中國國務院總理李強10日在峰會第三階段會議並發言，稱二十國集團成員應該發揮表率作用，實踐真正的多邊主義，以及發展營造安全穩定的國際環境。



李強表示，本階段會議的議題是「同一個未來」。縱觀人類文明歷史，無論順境還是逆境，對美好未來的嚮往始終是引領人類前進的燈塔。當前世界發展正處在一個複雜多變的困難時期，愈是困難的時候，愈要堅定對未來的信念、增強對未來的預期，把眼光放長遠些，積極應對困難挑戰。

李強指出，做好當下的事，才有未來的好。二十國集團成員應該發揮表率作用，從具體的事做起，努力把當下的事辦好。當前最緊迫的就是發展問題。我們應該把發展問題置於宏觀政策協調的中心位置，建立更務實的合作機制，拿出實打實的行動，支持發展中國家更好應對減貧、籌資、氣候變化、糧食和能源安全等發展挑戰。踐行真正的多邊主義，構建全球發展夥伴關係，為共同發展營造安全穩定的國際環境。

與會領導人表示，二十國集團應展現責任和擔當，推進國際合作，促進包容性、可持續、以人為本的發展，確保人工智能等數碼技術應用增進人類福祉。

峰會通過了《二十國集團領導人新德里峰會宣言》。

當天上午，李強同與會領導人前往聖雄甘地墓敬獻花圈。

吳政隆等出席會議。