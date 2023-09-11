美國大選︱民調指拜登太老不宜連任　民主黨憂第三方分薄得票

美國多間媒體近日就2024年總統大選進行民調，結果均顯示年齡太大，以及經濟方面施政不彰，是影響80歲的總統拜登（Joe Biden）能否連任的關鍵，令民主黨人大為焦慮，擔心會被第三方候選人分薄得票。



美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，73%受訪的已登記選民表示，嚴重擔心拜登的年齡影響其身心能力，76%擔心其年齡或致無法完成第二個任期，68%人嚴重擔心他無法理解新一代的問題。CNN的調查更顯示，高達67%民主黨或左傾選民表示，希望有其他人成為總統提名人。

其他媒體的調查結果類似，其中美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）的民調顯示，超過70%人認為拜登太老，逾66%人支持對總統、國會議員和最高法院大法官設定年齡限制。

《華爾街日報》日前也公布，高達73%受訪選民認為，拜登年紀太老，不適合爭取連任。雖然前總統特朗普（Donald Trump）亦有77歲，但只有47%選民認為他太老。

《國會山報》（The Hill）分析指出，近期的民調令民主黨內擔心。由於部份選民已厭倦在拜登及特朗普之間作選擇，自由派或中間派的候選人或會分薄拜登選票。

民主黨策略師克羅斯（Ameshia Cross）表示，已宣布角逐大選的綠黨（Green Party）候選人韋斯特（Cornel West）不足以成為威脅，但需留意中間派政治組織「No Labels」可能推出的總統候選人，該組織擁有投放廣告的財力，即使只拉動一小部份選民，也可能讓民主黨敗選。