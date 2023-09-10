稱已見中國總理李強　美無意圍堵中國　拜登記招語焉不詳表現堪憂

美國總統拜登10日結束出席G20峰會的行程後轉往越南訪問。他在河內出席記者會時稱「我不想圍堵中國」。他說美國所做的努力不是致力於孤立中國，而是讓美國在印太地區有一個穩定的基礎。



拜登說，他希望中國在守規則的情況下成功。

他說：「中國正在改變一些遊戲規則，」但他沒有具體說明是哪些規則。

拜登在記者會上談及台海局勢時稱：

我不認為中國大陸的經濟困難會導致他們入侵台灣，（這）可能會削弱他們的能力

拜登又在記者表示，他仍在與中國國家主席習近平及他的部長會面，他又稱10日曾與中國總理李強會面。

拜登稱希望早日見到習近平。

美國總統拜登2023年9月10日在越南河內舉行新聞發布會。（Reuters）

在人們看過已發布在文首、由拜登官方賬號發布的影片後。看來更多人在直播現場發現更多「亮點」。

由美國共和黨全國委員會管理的社交媒體賬號轉發拜登記者會的「遺珠」片段。片中可聽見他親口說：「我就在這聽從命令。工作人員，還有誰（應是指記者）還沒說話嗎？我不叫你們了。」

也有人指出，拜登在河內的記者會去到尾聲時，他變得口齒不清、語焉不詳，模糊地說一堆重重覆覆又難以理解的片語時，負責主持的工作人員開聲打斷他，並說記者到此為止。有網民說，從來未見過有美國總統的記者會發生這樣的情況：