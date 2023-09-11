拜登訪問越南　兩國達成飛機採購及建設半導體設計中心等協議

美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南河內，並與越共中央總書記阮富仲會面。在拜登到訪期間，美越除同意將雙邊關係提升為最高級別的「全面戰略夥伴關係」，雙方並達成多項新協議，包括數十億美元的飛機訂單、加強人權討論、建設半導體設計中心等。



越南航空與波音合約

越南航空（Vietnam Airlines）已同意購買約50架波音737 Max飛機，交易額約75億美元。 白宮在一份聲明中表示，該協議將為美國「超過33,000個直接和間接就業職位」提供支持。

美國半導體企業投資越南

白宮表示，總部位於亞利桑那州的Amkor Technology，其投資16億美元在越南北寧省興建的新工廠，將於10月開始運營。總部位於特拉華州的Marvell Technology和加州的Synopsys，也將分別在胡志明市和西貢投資建設半導體設計和育成中心。

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加強人權討論

美國表示，雙方會在已有數十年歷史的美越人權對話年度會議基礎上，進一步致力於討論人權。

打擊非法捕魚

白宮表示，美國正在幫助越南增強打擊地區和國際跨國犯罪的能力，其中包括非法捕撈活動。分析指出，中國和越南在南海的漁業和其他權利問題上存在長期爭端，兩國合作或涉及此敏感議題。

處理戰爭遺害

美國將加大力度解決越戰造成的長期損害，包括將邊和（Bien Hoa）空軍基地地區的二噁英處理項目資金，從1.83億美元增加到3億美元。此外，美國還將額外提供2,500萬美元，用於清除越南尚未引爆的炸彈，白宮指自1993年以來，相關投資總計已超過2.3億美元。