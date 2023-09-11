拜登訪越南晤阮富仲　美國白宮：提升至最高級別全面戰略夥伴關係

據美國白宮新聞處消息，在對越南河內進行歷史性國事訪問期間，美國總統拜登（Joe Biden）和越共中央總書記阮富仲把美越關係提升至最高級別的全面戰略夥伴關係。



根據俄衛網，白宮消息指，拜登和阮富仲聲明兩國將在共同努力實現和平、繁榮和可持續發展的共同目標之際，重振美越關係的緊密性與活力。

消息說：「美越兩國關係從2013年建立的全面夥伴關係提升為全面戰略夥伴關係，取得前所未有的重大成就，這是兩國政府在快速發展的世界形勢下，努力建立和增進相互了解，具有前瞻性地面對機遇和挑戰的結果。」

聲明還稱，為支持美越兩國對更廣泛的雙邊合作、更深層次的機構關係以及更廣泛和創新的經濟接觸共同願景，包括支持「印太經濟框架」（IPEF），美國正在與越南政府和人民合作，擴大接觸並宣布幾項新倡議，其中包括投資創新經濟；開展科技合作；人文交流與教育培訓；加深貿易、投資和經濟合作；促進和保護人權；推進氣候、能源、環境、衛生等領域合作；處理戰爭遺留問題；加強合作，鞏固安全以及加強企業對企業的聯繫。

美國總統拜登在新聞發布會上表示：「我們已經將我們的合作直接提升到越南最高級別的夥伴關係，即全面戰略夥伴關係。這意味拜登訪越南晤阮富仲 美國白宮：提升至最高級別全面戰略夥伴關係美國加強了與另一個重要的印太夥伴的關係。」

應阮富仲的邀請，9月10日下午，拜登抵達河內，開始10日至11日對越南進行的國事訪問。2015年，阮富仲是第一名訪問美國的越南共產黨領導人，當時的美國副總統拜登邀請他共進晚餐。