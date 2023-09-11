馬杜羅訪華｜網上發片「打卡」山東：中委雙邊關係模式加強中

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）9月8日至14日對中國展開國事訪問，行程來到第3天。他在社交媒體賬號發影片，稱已抵達中東山東。



他在社交媒體X（前稱Twitter）發文稱，此次訪問山東是他對中國的歷史性訪問的一部份。兩國政府和人民之間的雙邊關係模式正在加強，並走向美好未來。 合作和兄弟情誼才是正道。

據《最新消息報》報道，馬杜羅行前就華為推出新機表示，自己也在使用華為手機，使用感很不錯。他就此呼籲本國科學家向中國企業學習，在尖端技術領域勇於創新。

馬杜羅10日到訪上海張江人工智能島、楓林生命科學園區，高度評價中國在人工智慧等高科技領域取得的成就，並期待委中兩國達成更多務實合作。此外，他在上海期間，曾與上海市委書記陳吉寧會晤。

他8日先搭機來到中國，以深圳作為訪華之旅首站。他當天在社交網站上傳片段，指自己正在深圳，他稱「我們抵達中國城市深圳，準備展開一次歷史性的訪問，以加強合作關係，築建新的全球地緣政治…… 這將為委內瑞拉人民帶來好消息。」

中國外交部8日宣布，馬杜羅是應國家主席習近平邀請訪問中國。

外交部稱中國和委內瑞拉互為全面戰略夥伴，近年來在習近平和馬杜羅親自關心下，中委關係經受住國際形勢變化的考驗，始終堅如磐石，兩國政治互信日益牢固，各領域合作不斷加深。

外交部又指中方願同委方以馬杜羅這次訪問為契機，擘畫新時代中委關係發展藍圖，推動兩國全面戰略夥伴關係再上新台階，為促進世界和平穩定、維護國際公平正義作出新貢獻。